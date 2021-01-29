الجمارك تعلن عن إقامة مزاد علني لبيع بضائع منوعة في جمرك رابغ

بلادي – الرياض :
أعلنت الجمارك السعودية، اليوم (الجمعة)، عن إقامة مزاد علني لبيع بضائع منوعة في جمرك ميناء الملك عبد الله برابغ، يوم الأحد المقبل.
واشترطت لدخول المزاد دفع مبلغ تأمين إلزامي بقيمة 50 ألف ريال بشيك مصدق، باسم مدير عام الجمرك أو إيداعها في حساب الجمارك.
وتضمنت الشروط دفع عمولة سعي قدرها 2.5%، وإخراج البضاعة المبيعة خلال 5 أيام للبضائع برسوم الوارد و20 يوما للبضائع برسم الصادر، مع احتساب أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها ومن ثم عرضها للبيع مرة أخرى.
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