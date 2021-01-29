نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رواتب الأفواج الأمنية نساء 1442 جندي مع البدلات وشروط تقديم الأفواج الأمنية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رواتب الأفواج الأمنية نساء 1442 رتبة جندي ، حرصاً منا على تقديم وتلبية رغباتكم في معرفة رواتب الأفواج الأمنية نساء 1442 جندي حيث أعلنت وكالة شؤون الأفواج الأمنية عن بدء فتح القبول والتسجيل للنساء 1442 على رتبة جندي أول وجندي، والتي ستبدأ خلال الفترة من صباح يوم السبت الموافق 30-1-2021م الموافق 17-6-1442 في تمام الساعة العاشرة صباحاً عبر موقع أبشر توظيف وينتهي التقديم على وظائف الأفواج الأمنية للنساء 1442 يوم يوم الخميس الموافق 22-6-1442 في تمام الساعة العاشرة صباحاً، ونختص في هذه التقرير رصد تفاصيل كم رواتب الأفواج الأمنية جندي مع البدلات 1442 ، والتي ترغب في معرفتها الكثير من المواطنات قبل البدء في عملية التقديم على وظائف الأفواج الأمنية للنساء 1442.

رواتب الأفواج الأمنية نساء 1442

رواتب الأفواج الأمنية جندي مع البدلات 1442 ، في ذات الصدد أوضحت وكالة شؤون الأفواج الأمنية عن فتح باب القبول والتسجيل في الأفواج الأمنية للنساء 1442 على رتبة جندي أول وجندي وذلك وفقاً للموعد المُحدد والشروط والضوابط التي يجب أن تتوافر فيمن ترغب بالتقديم على وظائف الأفواج الأمنية نساء 1442 والتي سنتعرف عليها أدناه.

شروط الأفواج الأمنية نساء جندي 1442

أن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، ويفضل من لديها مؤهل أعلى.

أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ، ويستثنى من ذلك من نشأت مع والدها أثناء خدمة الدولة خارج المملكة.

أن تكون المتقدمة حسنة السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليها بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

أن تكون لديها هوية وطنية مستقلة سارية الصلاحية وقت التقديم.

أن يتناسب الوزن مع الطول حسب اللائحة الطبية.

أن لا تكون المتقدمة سبق لها التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماتها من المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظفة في جهة حكومية.

يُشترط أن لا تكون متزوجة من غير سعودي.

أن تجتاز المتقدمة كافة إجراءات واختبارات القبول.

توفر المؤهل العلمي والفني للوظيفة المتقدم لها مع ضرورة مصادقة المؤهل العلمي والفني من قبل جهة الاختصاص.

رواتب الأفواج الأمنية نساء 1442 جندي مع البدلات

نعلم جيداً مدى اهتمام الكثير من الراغبين في التقديم على وظائف الأفواج الأمنية للنساء 1442 معرفة كم رواتب الأفواج الأمنية نساء جندي مع البدلات 1442 ، وذلك قبل البدء في عملية التقديم وتُعد الرواتب العسكرية التي حددتها وزارة الداخلية بالتعاون مع جميع الجهات ذات الصلة من أهم الأمور التي يبحث عنها الكثير ويرغب في معرفتها الكثير ورواتب الأفواج الأمنية نساء جندي 1442 جاءت في التالي:

بلغ راتب الأفواج الأمنية جندي 2800 ريال جندي أول 2910 ريال والدرجة الثالثة 3020 ريال والدرجة الرابعة 3130 ريال، وبزيادة 110 ريال حتي الدرجة الخامسة عشر حيث تبلغ 4340 ريال وبخصوص البدلات يتم إضافة علاوة دورية قدرها 110 ريال سعودي.

رابط تقديم الأفواج الأمنية للنساء ١٤٤٢

يمكنكم التقديم على وظائف الأفواج الأمنية نساء 1442 رتبة جندي أول وجندي من رابط بوابة أبشر للتوظيف، وإلى هنا نكون قد انتهينا من رصد كافة التفاصيل عن كم رواتب الأفواج الأمنية نساء 1442 جندي ، وتفاصيل شروط الأفواج الأمنية للنساء وسوف نكون قريبين لمتابعة نتائج قبول الأفواج الأمنية نساء 1442، وذلك بعد انتهاء الأعمال الخاصة بالتقديم والفرز وتحديد موعد إجراء المقابلات الشخصية والكشف الطبي.