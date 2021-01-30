نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل أونلاين من الأهلي موبايل أو الأهلي أون لاين يصل الي 1.500.000 ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل أونلاين من الأهلي موبايل أو الأهلي أون لاين من البنك الأهلي التجاري، حيث يجتهد البنك الأهلي التجاري داخل المملكة العربية السعودية الي توفير عدد كبير من برامج التمويل الشخصي حتي تناسب ظروف جميع المواطنين داخل المملكة وفقاً لاحتياج كل شخص في المبلغ الذي يلبي احتياجه، فقد وفر البنك الأهلي السعودي التمويل قصير الأجل لمدة 6 شهور أو عام وفق امتيازات هامة لجميع المواطنين والوافدين أيضاً، ويقدم أيضاً البنك الأهلي التجاري برنامج تمويل جديد ومميز بدون الذهاب الي الفرع من خلال التمويل الإلكتروني عبر تطبيق الأهلي أونلاين للسعوديين والمقيمين أيضاً، ويتم الحصول علي مبلغ التمويل خلال وقت قصير لمن يرغب في التمويل، بالإضافة الي صرف أي مبلغ تمويل وفقاً أحكام الشريعة الإسلامية التي يهتم بها كل شخص يرغب في التمويل، وسوف نوضح لكم مميزات تمويل أونلاين من الأهلي موبايل أو الأهلي أون لاين من البنك الأهلي التجاري.

فوائد التمويل الشخصي المحدد عن طريق الأهلي موبايل أو الأهلي أون لاين



يوفر هذا التمويل مبالغ مالية تصل الي 1.500.000 ريال سعودي.

يتم صرف جميع المبالغ النقدية بتوافق الرقابة الشرعية الإسلامية بالمملكة.

توفير ميزة جدولة الأقساط المريح لكل عميل علي حده.

يتم تمويل المبلغ الذي يرغب به العميل فوراً بعد تقديم الطلب مباشرة.

توفير ميزة التأمين من سداد الأقساط حال التعرض للوفاة أو العجز.

توفير ميزة التمويل بالسلع أو الأسهم في حالة رغبة العميل.

يتم الحصول علي التمويل بدون زيارة فرع الأهلي.

شروط التمويل الشخصي الخاص عن طريق الأهلي موبايل أو الأهلي أون لاين



يتم صرف التمويل لمن يحملون الجنسية السعودية وللمقيمين أيضاً داخل أراضي المملكة.

ألا يقل عمر العميل عن 18 عام للأفراد السعوديين.

ألا يقل عمر العميل عن 22 عام للأفراد المقيمين.

ألا يقل الراتب الشخصي للعميل عن 3000 ريال سعودي للسعوديين.

ألا يقل الراتب الشخصي للعميل عن 4000 ريال سعودي للمقيمين.

أن يرتبط العميل السعودي والمقيم بعمل لا يقل عن 3 شهور، ولمدة عام في بعض قطاعات العمل الخاصة.

ويمكن الاطلاع علي الشروط المعلنة من خلال الدخول علي الرابط التالي: البنك الأهلي، ويعد التمويل الجديد أحد أهم التسهيلات التي يقدمها البنك الأهلي لجميع العملاء من خلال توفير التمويل بدون دفع أي رسوم وهو ما تتميز به قروض البنك الأهلي التجاري عن أي بنك آخر.

طريقة طلب تمويل أونلاين من البنك الأهلي التجاري

يمكن طلب تمويل شخصي عن طريق الأهلي موبايل أو الأهلي أون لاين، من خلال الدخول علي موقع قروض البنك الأهلي التجاري ثم اختيار قسم التمويلات الشخصية، ويستطيع أي وافد أو مواطن طلب التمويل أونلاين بسهولة وتحديد المبلغ الذي يرغب في الحصول عليه.

ويتم الاستفسار عن كل المميزات من خلال الرابط السابق، وقد أكد البنك الأهلي التجاري من قبل أن البنك يوفر كل سبل الراحة لجميع المواطنين الذين يرغبوا بالتقدم للحصول علي تمويل مالي من خلال توفير شروط سهلة تناسب الراتب الشهري الذي يحصل عليه سواء كان راتباً صغيراً أو كبيراً، فالتمويل المالي يناسب ظروف كل شخص وفقاً لاحتياج كل عميل علي حده.