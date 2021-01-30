نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب الودائع لأجل بعائد أو بدون بالريال أو بالدولار أو اليورو من بنك الرياض في المقال التالي

عمر شويل - جدة حساب الودائع لأجل بعائد أو بدون عائد أحد الخدمات البنكية التي يقدمها بنك الرياض للأفراد داخل المملكة العربية السعودية حيث صمم بنك الرياض هذا الحساب بهدف خدمة العملاء في استثمار مدخراتهم ولكي يستفيد العميل من حساب الودائع لأجل يجب أن يقوم في البداية بتحديد قيمة المبلغ الذي يرغب في إيداعه وبعد ذلك يقوم العميل بتحديد مدة الوديعة والتي تبدأ مدتها من أسبوع وتصل إلى أكثر من سنة وعند موعد استحقاق قيمة الوديعة يمكن للعميل إعادة استثمار الوديعة وذلك بعائد أو بدون عائد كما يوفر بنك الرياض داخل المملكة العربية السعودية حساب الودائع لأجل بعوائد مجزية بالإضافة إلى اختيارات متنوعة لخطط استثمارية متعددة. أهم مزايا حساب الودائع لأجل من بنك الرياض يقدم بنك الرياض من خلال هذا الحساب عائد تنافسي يتم احتسابه يومياََ. يوفر البنك خيارات متعددة للعميل وخطط استثمارية تناسب جميع احتياجات العميل. يتيح البنك للعميل فرصة التجديد التلقائي للوديعة بعائد أو بدون عائد. يوفر البنك الأمان على الودائع. يمكن إيداع مبالغ الوديعة بالريال السعودي أو الدولار الأمريكي أو اليورو أو الجنيه الاسترليني. يتميز حساب الودائع لأجل بفترات استثمار ميسرة تبدأ من أسبوع واحد وتصل إلى أكثر من سنة. يتيح بنك الرياض للعميل الحرية في سحب المبلغ الأساسي للوديعة في أي وقت أو القيام بإضافة مبالغ أخرى للوديعة. يوفر بنك الرياض داخل المملكة العربية السعودية السهولة في إدارة الحساب الاستثماري لدي البنك. كيفية التقديم على الحساب من بنك الرياض والمستندات المطلوبة يمكن لمن يرغب في التقديم بطلب فتح الحساب بعائد أو بدون عائد من بنك الرياض داخل المملكة العربية السعودية التقديم عن طريق زيارة أحد فروع بنك الرياض المتواجده في المملكة وتقديم المستندات والأوراق المطلوبة لاستكمال الطلب وسوف نستعرض في هذا المقال تلك الوثائق المطلوبة لاستكمال الطلب. تقديم وثيقة إثبات الهوية الوطنية للمتقدم السعودي.

يلزم تقديم إثبات الهوية للمتقدم المقيم ويشترط أن تكون سارية الصلاحية.

تقديم عنوان بريدي للمتقدم السعودي.

أما إذا كان المتقدم من المقيمين فيشترط تقديم عنوان بريدي لبلده الأصلي أيضاً.

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