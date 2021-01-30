نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرع تمويل نقدي بدون تحويل الراتب وبالتقسيط الميسر حتى 5 سنوات من بنك الرياض في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسرع تمويل نقدي بدون تحويل الراتب وبالتقسيط الميسر حتى 5 سنوات أحد الحلول التمويلية التي يقدمها بنك الرياض للأفراد داخل المملكة العربية السعودية وذلك من خلال خطوات سهلة ومتطلبات بسيطة لاستكمال طلب المنتج كما يقدم بنك الرياض التمويل الشخصي النقدي بمبالغ مالية كبيرة تصل حتى 300 ألف ريال سعودي وبهامش ربح تنافسي، ويعتبر بنك الرياض واحد من أهم البنوك الأستثمارية والرائد في مجال التمويل في المملكة والذى يعمل على توفير السيولة النقدية التي يحتاجها العملاء وذلك من خلال تقديم مجموعة متكاملة من المنتجات التمويلية والعروض البنكية التي تلبي كافة المتطلبات المالية للأفراد والشركات والمنشأت الصغيرة والمتوسطة وأصحاب العمل الحر داخل المملكة العربية السعودية،ومن خلال موقع ثقفنى سوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال أهم المميزات التي يمكن أن يستفيد بها العميل عند طلب التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من بنك الرياض كما سوف نوضح لك عزيزي القارئ رابط التقديم على المنتج والشروط التي وضعها البنك والواجب توفرها في المتقدمين للاستفادة من التمويل النقدي المتاح لدي بنك الرياض بدون تحويل الراتب.

أسرع تمويل نقدي بدون تحويل الراتب من بنك الرياض

يقدم بنك الرياض تمويل شخصي نقدي سريع وفوري للأفراد بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهرى للمتقدم كما يوفر البنك التمويل بالتقسيط الميسر حتى 60 شهر وبهامش ربح تنافسي ومن خلال متطلبات بسيطة وسهلة وسرعة في تنفيذ طلب المنتج، ومن خلال موقع ثقفنى سوف نوضح لك عزيزي القارئ أهم المميزات التي يمكن أن تحصل عليها عند طلب تمويل بنك الرياض بدون تحويل الراتب.

تمويل شخصي يتوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية. يقدم بنك الرياض الموافقة الفورية على طلب الحصول على التمويل. تمويل نقدي بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهرى للمتقدم. خيارات للسداد عديدة وتقسيط ميسر حتى 60 شهر. يقدم بنك الرياض التمويل الشخصي النقدي بمبالغ مالية تصل حتى 300 ألف ريال سعودي. يوفر البنك التمويل بهامش ربح تنافسي.

كيفية التقديم على طلب القرض الشخصي من بنك الرياض

يمكن للأفراد ممن تنطبق عليهم الشروط التي وضعها البنك لطلب أسرع تمويل نقدي بدون تحويل الراتب من بنك الرياض التقديم لطلب المنتج عن طريق زيارة أحد فروع البنك وتقديم كافة المستندات والأوراق المطلوبة لاستكمال الطلب.

كما يتيح بنك الرياض للعملاء إمكانية التقديم على طلب الحصول على التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من خلال رابط تمويل بنك الرياض بدون تحويل الراتب وتعبئة نموذج الطلب بجميع المعلومات المطلوبة.

شروط الحصول على التمويل النقدي بدون تحويل الراتب من بنك الرياض

يشترط ألا يقل عمر المتقدم السعودي عن 18 سنة وللمتقدم المقيم لا يقل عمره عن 22 سنة. الراتب الشهري الأساسي للمتقدم يجب ألا يقل عن 10000 ريال سعودي. يجب ألا تقل مدة الخدمة في وظيفة المتقدم عن 12 شهر وذلك عند التقدم بطلب تمويل بنك الرياض. يشترط للاستفادة من التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب المتاح لدي بنك الرياض ألا تزيد الإلتزامات المالية للعميل لدي بنك الرياض أو أي بنك أخر عن 33٪ من إجمالي الراتب الشهري.

الأوراق والمستندات المطلوبة للاستفادة من المنتج