نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زلزال يضرب مدينة حائل بالسعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية في المملكة السعودية، اليوم السبت، عن زلزال قوته 3.07 درجة على مقياس ريختر وبعمق 7 كيلومترات، ضرب مدينة حائل.

وبحسب هيئة المساحة الجيولوجية في المملكة، رصدت محطات الشبكة الوطنية بالمركز الوطني للزلازل والبراكين بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، الساعة 1:31 هزة أرضية بقوة 3.07 على مقياس ريختر وعمق 7 كيلومترات وتبعد 46 كم شمال مدينة حائل.

وقال ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إنهم شعروا بهزة ارتدادية أخرى ضربت المنطقة في الساعة 8:15 صباح اليوم.