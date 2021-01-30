نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التقديم على وظائف الأفواج الأمنية للكادر النسائي وما هي الشروط والوزن والطول؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط وطريقة التقديم على وظائف الأفواج الأمنية للكادر النسائي 1442 على رُتبة جُندي أول ورُتبة جُندي، فقد أعلنت مؤخرا وكالة شئون الأفواج الأمنية عن فتح باب التقديم والتسجيل في وظائف شئون الأفواج الأمنية للنساء يوم السبت الموافق الثلاثين من يناير، على أن تستمر فترة التسجيل عبر أبشر توظيف حتى يوم الخميس الرابع من فبراير 2021، حيث أن الوظيفة المُعلنة هي وظيفة حراسات وأمن للنساء فقط وسيتم التعيين لها في عدة مناطق، ومنها منطقة رياض، عسير، جزان، نيران، وعن الرُتب المُعلنة فسيتم التعيين على رُتبة جُندي أول ورُتبة جُندي، لذا فسوف نستعرض معا شروط التقديم في وظائف الأفواج الأمنية 1442 والمستندات والمؤهلات العلمية المطلوبة وكذلك خطوات التقديم على الوظائف المعلنة بالتفصيل.

طريقة التقديم على وظائف الأفواج الأمنية للكادر النسائي 1442

للتقديم على وظائف الأفواج الأمنية للكادر النسائي 1442 يتم التوجه إلى صفحة إدخال البيانات على موقع أبشر توظيف، وعليكِ إختيار الرُتبة التي تُرغبين في التقديم عليها سواء كانت رُتبة جُندي أول أو رُتبة جُندي، ومن ثم إدخال رقم هوية المُتقدمة ثم تاريخ الميلاد، وبعد ذلك يتم إدخال الحالة الاجتماعية لها ورقم هوية الأب والضغط على موافق، ثم يتم إدخال الطول ومكان إصدار البطاقة والوزن بالكيلوغرام.

بعد ذلك يتم إدخال بيانات أُخرى لاستكمال إجراءات التقديم على الوظيفة المرغوبة بوكالة الأفواج الأمنية، مثل تاريخ الميلاد والمدينة ومكان السكن من الحي والشارع ورقم المبنى المتواجد في العنوان الوطني، ثم يتم إدخال جنسية الأم والبريد الإلكتروني وجوال صاحب الطلب والمنطقة التي يسكُن فيها المُتقدمة والمنطقة التي ترغب المُتقدمة في العمل فيها من بين المناطق المُتاحة، كما يتم إدخال اسم أحد الأقرباء ورقم الجوال الخاص به وجهة عمل هذا القريب ثم الضغط على التالي وحفظ.

وعن بيانات الشهادة الدراسية أو المؤهلات العلمية، يتم إدخال نوع التخصص والمُعدل التراكمي والتخصص العلمي ودرجة القُدرات العامة، مع إرفاق اسم المدرسة وأي دورات تدريبية ومُدة الدورة وفي حالة عدم تواجد يجب عليك كتابة ذلك وسنة التخرج، وإذا كان لديك مؤهل علمي أخر عليك إدخاله ثم الضغط على حفظ بيانات المؤهل، وسيظهر نموذج تأكيد البيانات التي سبق إدخالها ومن ثم يتم الضغط على تقديم الطلب، وسيتم التقديم بنجاح على الوظيفة المرغوبة من بين وظائف الأفواج الأمنية للنساء 1442.

شروط التقديم على وظائف الأفواج الأمنية للنساء

أعلنت وكالة الأفواج الأمنية عن عدد من المعايير والشروط، والتي يجب أن تتوافر في المتقدمة للحصول على وظيفة جندي أو جندي أول للنساء 1442 وهي كالتالي: