نظام فارس 1442 سلم رواتب المعلمين الجديد والتعريف بالراتب عبر الخدمة الذاتية

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عمر شويل - جدة نظام فارس 1442 سلم رواتب المعلمين والتعريف بالراتب عبر الخدمة الذاتية ، هو أحد أهم الأمور التي تشغل الجميع في الوقت الحالي حيث أقرت وزارة التعليم السعودية سلم رواتب المعلمين الجديد 1443 والذي سيتم العمل به خلال العام الحالي ويلزم توافر بعض الشروط التي تجعل راتب المعلم يكون ضمن سلم رواتب المعلمين الجديد نظام فارس 1442 ، فيما يهتم البعض لمعرفة موعد صرف العلاوة السنوية 1442 ، وهذا ما سنتعرف عليه سوياً.

نظام فارس 1442

نظام فارس 1442 ، أهم وأكبر البوابات الإلكترونية بالمملكة السعودية حيث يعمل نظام فارس 1442 على تسهيل الكثير من الخدمات لجميع العاملين بوزارة التعليم السعودية، ونتطرق في هذا المقال برصد بعض التفاصيل عن نظام فارس 1442 والخدمات التي يُقدمها ومنها نظام فارس تعريف بالراتب الخدمة الذاتية، تعديل البيانات في نظام فارس، تعريف موظف من نظام فارس.

نظام فارس الخدمة الذاتية 1442 ، هي أحد فروع الخدمات التي يُقدمها نظام فارس الجديد التي تم تفعيلها وتوفيرها لجميع العاملين بوزارة التعليم السعودية من معلمين وإداريين وعمال، ومن الخدمات الإلكترونية في نظام فارس 1442 طلبات الإجازات مثل قطع إجازة، طلب تمديد إجازة، طلب تعديل مدة إجازة، طلب إلغاء إجازة، نظام فارس طلب تعديل بداية إجازة، طلب تقاعد، طلبات الإجازات، طلبات البدلات، خدمة التعريف بالراتب في نظام فارس 1442.

نظام فارس 1442 سلم رواتب المعلمين

أوضحت وزارة التعليم السعودية عن جدول سلم رواتب المعلمين الجديد 1442-1443 في وزارة التعليم، وسيتم تطبيق سلم رواتب المعلمين الجديد 1442 كالتالي:

لضمان عدم نقصان راتب المعلم، يتم التسكين على سلم الرواتب الجديد بما يزيد عن راتب المعلم السابق.

الترقية من رتبة معلم ممارس لرتبة أعلى لا يحتاج إلى وجود وظيفة شاغرة.

ترقية المعلم إلى رتبة أعلى يعتمد على التزام المعلم الوظيفي والجدارة والكفاءة.

يتم تطوير كوادر القيادة بمختلف المدارس على أساس الكفاءة المهنية.

يتم إضافة الحوافز والمزايا المالية لمن في وظيفة قيادية أو إشرافية في المدارس.

نظام فارس تعريف بالراتب

نظام فارس تعريف بالراتب 1442، يُمكن من خلال هذه الخدمة رؤية كافة الدرجات والمراتب التي انتقل إليها الموظف طبقاً للسم الوظيفي، وفيما يخص نظام فارس تعريف بالراتب يوجد الخطوات يجب اتباعها للوصول إلى خدمة التعريف بالراتب في نظام فارس الجديد 1442 والتي تتمثل في التالي:

الدخول على نظام فارس الخدمة الذاتية 1442 عبر الرابط.

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق

اختيار صلاحية الخدمة الذاتية

اختيار الرواتب والبدلات

اختيار التعريف بالراتب

كتابة كافة البيانات المطلوبة

ثم الضغط على أيقونة التعريف

والجدير بالذكر أنه تم صرف العلاوة السنوية 1442 والتي تتم مع بداية كل سنة مالية، حيث موعد صرف العلاوة السنوية 1442 مع راتب شهر يناير الحالي وبالتحديد بتاريخ العلاوة السنوية 1442 يوم السابع والعشرين من شهر يناير 2021، وما يقابله بالتاريخ الهجري يوم الأربعاء الموافق 14-6-1442.