خطوات الاستعلام عن التأشيرة السعودية إلكترونيا برقم الجواز ورقم الهوية

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عمر شويل - جدة الاستعلام عن تأشيرة المملكة العربية السعودية عن طريق المنصة الإلكترونية بالخطوات هو ما يبحث عن العديد من المواطنين داخل المملكة، لذلك تعمل الحكومية بالمملكة السعودية على تقديم أفضل الخدمات الإلكترونية عبر الإنترنت لكي يستطيع المواطن الاستعلام عن التأشيرة باستخدام الهاتف المحمول أو جهاز الحاسب الآلي الخاص به وبذلك يوفر الكثير من الوقت الذي يتم هدره بالذهاب إلى الهيئات الحكومية المختلفة وما بها من روتين وبطء في إنجاز المهام، حيث تسعي الحكومية السعودية جاهدة في تطبيق التحول الرقمي لرؤية المملكة 2030 حيث ستكون كل الخدمات بالمملكة متاحة عبر الإنترنت لكي يتم تقديم جميع الخدمات الحكومية إلكترونيا للجميع المواطنين بالمملكة، كما تساعد الحكومة في توفير هذه الخدمات أيضا المواطن المقيم ومن أهم هذه الخدمات هي سهولة الاستعلام عن التأشيرة، لذلك سوف نشرح لك في هذا المقال ومن خلال موقع ثقفني خطوات الاستعلام عن التأشيرة السعودية إلكترونيا برقم الجواز.

خطوات الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الهوية

من خلال منصة أبشر وبكل سهولة مع توفير الكثير من الوقت يستطيع المواطنين داخل المملكة الاستعلام عن تأشيرة المملكة العربية السعودية بإتباع هذه الخطوات البسيطة وهي كالآتي:

يجب الدخول على منصة أبشر الإلكترونية. ثم يقوم المواطنين بالضغط على أيقونة أبشر أفراد. ثم يقوم بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور. بعد ذلك يتم بإدخال رمز التحقق المرئي الظاهر بالصورة. ثم يقوم بالضغط على أيقونة تسجيل الدخول. يجب الضغط على كلمة الاستعلامات. ثم يتم اختيار الاستعلام عن التأشيرة والضغط عليها. نقوم بكتابة رقم الهوية الوطنية. ثم النقر على كلمة التالي، لكي تظهر جميع المعلومات الخاصة بالتأشيرة.

خطوات الاستعلام عن تأشيرة برقم الجواز

يستطيع المواطن السعودي الاستعلام عن التأشيرة السعودية من خلال منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية (إنجاز) بكل سهولة برقم الجواز عن طريق إتباع هذه الخطوات وهي:

يجب الدخول على منصة إنجاز لخدمات التأشيرات الإلكترونية. ثم يقوم المواطن بكتابة رقم الجواز. ثم يتم كتابة نوع الجنسية. بعد ذلك يتم إدخال نوع التأشيرة المراد الاستعلام عنها. يتم كتابة رمز التحقق المرئي الظاهر بالصورة. ثم الضغط على كلمة بحث. أخيرا سيم عرض جميع المعلومات الخاصة بهذه التأشيرة.

خطوات الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة

يمكن للمواطن الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة عن طريق إتباع هذه الخطوات: