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عمر شويل - جدة كيفية الاعتراض على مخالفة مرورية ١٤٤٢ في السعودية أحد الأسئلة الشائعة من المواطنين في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد أن أتاحت منصة أبشر خطوات الاعتراض على المخالفات المرورية 1442 في السعودية بخطوات سريعة إلكترونيا، ويتم إعادة نظر الإدارة العامة للمرور السعودية في طلبات المواطنين ما يؤدي إلى رفع المخالفة المرورية أو إعادة النظر في مبلغ الغرامة، ويسمح للمواطن الاعتراض على مخالفة المرور 1442 مرة واحدة فقط، كما يمكن للمواطن الاعتراض حتى 5 مرات من الوصول إلى عدد 5 طلبات مرفوضة. إذ وضعت الإدارة العامة للمرور في السعودية مجموعة من شروط الاعتراض على المخالفات المرورية 1442 والتي بموجبها يتم قبول أو رفض اعتراض المواطن على مخالفة مرورية ١٤٤٢.

شروط الاعتراض على المخالفات المرورية ١٤٤٢

يمكن الاعتراض على مخالفة المرور قبل ٣٠ يوم من توقيع المخالفة.

يمنع تقديم الاعتراض الثاني على مخالفة مرورية تم الاعتراض عليها مسبقا، وصدرت فيها قرار من المديرية العامة للمرور.

يسمح بتقديم ٥ اعتراضات يتم رفضها من قبل الإدارة العامة للمرور خلال العام الهجري الواحد.

يتم الاعتراض على المخالفات المرورية عبر منصة أبشر الإلكترونية فقط.

تقوم إدارة المرور السعودية بإعادة النظر في المخالفة وقيمتها، ورفع نتيجة الاعتراض.

تقدم منصة أبشر الإلكترونية العديد من الخدمات الإلكترونية الأخرى، مثل: خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية، لكل من المواطنين والمقيمين.

تتراوح قيمة الغرامة في مخالفة المرور السعودية من 100 ريال سعودي، وتصل إلى 10 آلاف ريال سعودي.

طريقة الاعتراض على مخالفة مرورية 1442

يمكن الاعتراض على مخالفة مرورية 1442 بعد الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر أبشر الإلكترونية من خلال تطبيق الخطوات التالية: