- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الموارد البشرية: لا وقت محدد لصرف المساعدة المقطوعة وجاري تحديد موعد الإيداع للمستفيدين في المقال التالي
عمر شويل - جدة أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فى رد على أحد التساؤلات على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “توتير” أن صرف المساعدة المقطوعة غير مرتبط بموعد محدد خلال العام، موضحاً أنه يتم صرفها بشكل سنوي أو نصف سنوي وفقاً للوضع الاقتصادي للمملكة، وأضافت الوزارة ضرورة تحلي المستفيدين من المساعدة المقطوعة بالصبر، وأكدت أنه فى حال تحديد موعد رسمي سيتم الإعلان عنه فوراً على موقع الوزارة.
الفئات المستحقة لصرف المساعدة المقطوعة لعام 1442
أوضحت وزارة الموارد البشرية الفئات التي سيتم صرف المساعدة المقطوعة لهم لهذا العام، وذلك بعد تطابق الشروط والعايير عليهم وهم:
- أم الأيتام.
- أسر السجناء.
- السيدة الأرملة.
- السيدة المطلقة.
- السيدة التي تعيل أسرة.
- أصحاب الدخل المحدود لا يزيد عن 2000 ريال.
- أصحاب الإعاقة الجزئية أو الكلية.
- الأسر الفقيرة والتي لا تملك دخل شهري ثابت.
المساعدة المقطوعة 1442
تعرف المساعدة المقطوعة بكونها احد أنواع المساعدات المالية التي تقدمها السعودية لمواطنيها، فهي تتمثل فى مبلغ مالي لا يقل عن 3000 ريال سعودي ولا يزيد عن 15 ألف ريال سعودي يتم منحها لبعض الفئات التي توافق عليهم الشروط والمعايير، ويتم صرف تلك المساعدة بناء على الوضع الاقتصادي للمملكة فهي غير مرتبطة بموعد محدد يتم صرفها فيه، كما انه يتم صرفها بمعرفه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
شروط الحصول على المساعدة المقطوعة 1442
- أن يكون سعودي الجنسية.
- إلا يقل عمره عن 35 عام.
- أن يقيم على أراضي المملكة العربية السعودية.
- إلا يكون قد غادر السعودية لأكثر من ثلاثة أشهر.
- أن يكون من أصحاب الدخل المحدود.
- تصرف المساعدة المقطوعة للرجال والنساء.
الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 1442 وموعد الصرف
يمكن الآن الاستعلام عن المساعدة المقطوعة والتعرف على موعد صرفها من خلال اتباع الخطوات التالية:
- تسجيل الدخول على موقع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- الدخول على قسم الخدمات.
- تسجيل البيانات والتي تتمثل فى الاسم ورقم الهوية والبيانات الشخصية الخاصة بالمستفيد.
- الضغط على الاستعلام عن المساعدة المقطوعة، وذلك لتعرف على موعد الصرف.
- الضغط على زر العرض، وستنتقل لصفحة جديدة تشتمل على كافة البيانات التي ترغب فى التعرف عليها الآن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الموارد البشرية: لا وقت محدد لصرف المساعدة المقطوعة وجاري تحديد موعد الإيداع للمستفيدين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.