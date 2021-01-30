نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الموارد البشرية: لا وقت محدد لصرف المساعدة المقطوعة وجاري تحديد موعد الإيداع للمستفيدين في المقال التالي

عمر شويل - جدة أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فى رد على أحد التساؤلات على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “توتير” أن صرف المساعدة المقطوعة غير مرتبط بموعد محدد خلال العام، موضحاً أنه يتم صرفها بشكل سنوي أو نصف سنوي وفقاً للوضع الاقتصادي للمملكة، وأضافت الوزارة ضرورة تحلي المستفيدين من المساعدة المقطوعة بالصبر، وأكدت أنه فى حال تحديد موعد رسمي سيتم الإعلان عنه فوراً على موقع الوزارة.

الفئات المستحقة لصرف المساعدة المقطوعة لعام 1442

أوضحت وزارة الموارد البشرية الفئات التي سيتم صرف المساعدة المقطوعة لهم لهذا العام، وذلك بعد تطابق الشروط والعايير عليهم وهم:

أم الأيتام. أسر السجناء. السيدة الأرملة. السيدة المطلقة. السيدة التي تعيل أسرة. أصحاب الدخل المحدود لا يزيد عن 2000 ريال. أصحاب الإعاقة الجزئية أو الكلية. الأسر الفقيرة والتي لا تملك دخل شهري ثابت.

المساعدة المقطوعة 1442

تعرف المساعدة المقطوعة بكونها احد أنواع المساعدات المالية التي تقدمها السعودية لمواطنيها، فهي تتمثل فى مبلغ مالي لا يقل عن 3000 ريال سعودي ولا يزيد عن 15 ألف ريال سعودي يتم منحها لبعض الفئات التي توافق عليهم الشروط والمعايير، ويتم صرف تلك المساعدة بناء على الوضع الاقتصادي للمملكة فهي غير مرتبطة بموعد محدد يتم صرفها فيه، كما انه يتم صرفها بمعرفه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

شروط الحصول على المساعدة المقطوعة 1442

أن يكون سعودي الجنسية. إلا يقل عمره عن 35 عام. أن يقيم على أراضي المملكة العربية السعودية. إلا يكون قد غادر السعودية لأكثر من ثلاثة أشهر. أن يكون من أصحاب الدخل المحدود. تصرف المساعدة المقطوعة للرجال والنساء.

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 1442 وموعد الصرف

يمكن الآن الاستعلام عن المساعدة المقطوعة والتعرف على موعد صرفها من خلال اتباع الخطوات التالية: