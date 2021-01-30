نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تسجيل الدخول على منصة منظرة التعليمية العمانية في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تسجيل ورابط الدخول على منصة منظرة التعليمية بدولة عمان، والتي يبحث عنها كافة الطلبة والطلاب في مختلف ارجاء السلطنة العمانية حيث يعيش الطلبة والطالبات في هذا الوقت حالة من القلق والتوتر العارم وذلك وفر اعلان وزارة التربية والتعليم بعمان بالإعلان عن نتائج الطلاب من خلال المنصة الالكترونية التي تم تدشينها من قبل الوزارة لتقم خدماتها الالكترونية لكافة الطلاب بالسلطنة، ولاطلاع على نتائج الطلاب في سلطنة عمان عام 2021 تابع القراءة.

التسجيل بمنصة منظرة التعليمية بعمان 2021

قامت وزارة التعليم في سلطنة عمان بتدشين منصة منظرة التعليمية الابتدائية في ظل الإجراءات الحالية التي تشهدها البلاد لتكون منصة التعليم الالكتروني عن بعد حتى يتمكن الطلاب بمواصلة العملية التعليمية دون الاضطرار إلى الانقطاع بسبب الظروف الحالية، وقد تمكنت منصة منظرة التعليمية من أداء خدماتها التعليمية بشكل سليم وصحيح ومن أهم المميزات التي تقوم بها تلك المنصة انها تقدم خدماتها لطلاب المرحلة الابتدائية

وتمكن الطفل من التواصل المباشر مع المعلم من خلال نظام المحادثات والدردشة المباشرة كما يتم اجراء الامتحانات والمراجعات الخاصة بالطلاب من خلال المنصة كما يمكن رفع المستندات وموعد الجدوال من خلال المنصة مباشرة وكذلك الاطلاع على موعد الحصص وشرح الدروس ورفع الواجبات وكل ما يتعلق بالعملية التعليمية.

خطوات التسجيل بمنظة منظرة التعليمية

ويمكن تسجيل الدخول على منصة منظرة التعليمية بالسلطنة من خلال تسجيل الدخول إلى الموقع الالكتروني الخاص بالمنصة، ويتم تسجيل اسم المستخدم وأدخال كلمة المرور وتحديد الصف الدراسي الخاص بالطالب، حيث تقوم منصة منظرة بتقديم خدماتها لطلاب المرحلة الابتدائية بداية من صفها الأول وحتى صفها السادس الابتدائي، كما يمكن متابعة ولي الامر والاستذكار للابناء من خلال المنصة عبر الانترنت بخطوات سهلة.