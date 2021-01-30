نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل وطني بنك الراجحي برقم الهوية تمويل فوري سريع عبر مباشر الراجحي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل وطني بنك الراجحي هي أحد حلول التمويل الشخصي مصرف الراجحي الجديدة وهناك نوعين من أنواع التمويل الوطني، فالأول منها هو التمويل الشخصي الوطني بينما الثاني هو تمويل وطني مرن من بنك الراجحي والذي يلائم الأشخاص الذين أوشكوا على التقاعد من العمل، وهناك شروط وضوابط حتى يتم الحصول على التمويل الشخصي بنك الراجحي الجديد بالإضافة إلى أنه ينبغي تقديم الأوراق المطلوبة، واتباع آلية التقديم على القروض الشخصية من بنك الراجحي السعودي والذي يتيح خيارات متعددة للتمويل من بينها التمويل العقاري بنك الراجحي بالإضافة إلى تمويل السيارة.

تمويل وطني بنك الراجحي المرن

في بادئ حديثنا سنتناول الحديث عن التمويل الوطني المرن من بنك الراجحي السعودي، والذي يمكن الحصول عليه لمن أوشك على التقاعد، أو لم يتبقى لديه سوى أقل من خمس أعوام فقط للتمويل، ويمكن الحصول عليه بالمميزات التالية:

تمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية ويبدأ الحد الأدنى له من ثمانية آلاف ريال سعودي، وحتى اثنين مليون ريال سعودي.

تمويل تصل مدته إلى خمس سنوات، ويتم الموافقة فورًا على التمويل، مع إمكانية الصرف الفوري في حالة توافر الشروط.

فترة سماح حتى يتم تحويل الراتب التقاعدي إلى البنك، وإجراءات ميسرة متنوعة في حالة الرغبة في إعادة الجدولة عقب الانتهاء من العمل وبلوغ سن التقاعد.

الأوراق المطلوبة لتقديم بنك الراجحي للتمويل الوطني المرن

ينبغي أن يتم توفير خطاب تحويل الراتب من جهة العمل التي ينتسب لها العميل المتقدم للحصول على التمويل.

صورة من بطاقة الهوية الوطنية للمواطن السعودية، أو نسخة من جواز السفر والإقامة للوافدين.

نسخة من تفاصيل المعاش التقاعدي.

معايير الأهلية للحصول على التمويل المرن الشخصي

وللحصول على التمويل الشخصي المرن من بنك الراجحي يلزم أن تكون جهة العمل للشخص المتقدم للحصول على القروض، معتمدة رسميًا في البنك، وتتفق مع السياسات والضوابط التي وفرها البنك، ثم تحويل الراتب إلى المصرف، حتى يتم الموافقة على طلب تمويل جديد من بنك الراجحي واستلامه في الحال، ويمكن التقديم على الطلب من خلال مباشر الراجحي عبر الإنترنت أو من خلال الفروع.