بلادي – الرياض :
استعرض الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي أنواع كلمات المرور الخاصة بشبكات “الواي فاي”، ودرجات الأمان من الاختراق التي تتيحها.
وأبان الحمادي أنه يتوفر بأجهزة شبكات “الواي فاي” 4 أنواع من كلمات المرور، بإمكان الشخص الاختيار بينها وهي: (WEP, WPA, WPA2, WPA3).
وأوضح الفرق بينها وميزة كل نوع؛ وطريقة تفعيلها:
WEP: هي الأقدم والأقل أماناً، وقابلة للاختراق.
WPA و WPA2: توفر درجات أمان أعلى؛ وحلاً للعديد من المشاكل في WEP وهو الأوسع انتشاراً.
WPA3: تعتبر الأحدث والأكثر أماناً ولكن تواجدها محدود في أجهزة الشبكات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خبير تقني يقدم نصائح لتحقيق أمان أكثر للأرقام السرية لشبكات “الواي فاي” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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