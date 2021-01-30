خبير تقني يقدم نصائح لتحقيق أمان أكثر للأرقام السرية لشبكات “الواي فاي”

بلادي – الرياض :

استعرض الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي أنواع كلمات المرور الخاصة بشبكات “الواي فاي”، ودرجات الأمان من الاختراق التي تتيحها.

وأبان الحمادي أنه يتوفر بأجهزة شبكات “الواي فاي” 4 أنواع من كلمات المرور، بإمكان الشخص الاختيار بينها وهي: (WEP, WPA, WPA2, WPA3).

وأوضح الفرق بينها وميزة كل نوع؛ وطريقة تفعيلها:

WEP: هي الأقدم والأقل أماناً، وقابلة للاختراق.

WPA و WPA2: توفر درجات أمان أعلى؛ وحلاً للعديد من المشاكل في WEP وهو الأوسع انتشاراً.

WPA3: تعتبر الأحدث والأكثر أماناً ولكن تواجدها محدود في أجهزة الشبكات.