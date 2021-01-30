“الموارد البشرية” تدعو المنشآت لتوثيق عقود موظفيها عبر “مدِّد” للاستفادة من مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية

بلادي – الرياض :

دعت وزارة الموارد البشرية أصحاب العمل، اليوم (السبت)، وأصحاب المنشآت لتوثيق عقود موظفيهم من خلال منصة “مدد”.

وأكدت الوزارة ضرورة توثيق العقود لتحقيق استفادة المنشآت من خدمات مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية.

وكانت منصة الموارد البشرية قد أطلقت منصة “مدد” التي تقدم حلولا تقنية للشركات الصغيرة والمتوسطة في كل ما يتعلق بأنظمة الرواتب.

ويأتي إطلاق “مدد” ضمن برنامج التحول الوطني 2020، في تأسيس شركة الرواتب والأجور ضمن محاور رفع جاذبية سوق العمل.