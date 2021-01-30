عمرها 97 عاماً.. صورة نادرة للملك المؤسس على ظهر جواد متوجهاً إلى دار الحكومة بمكة

بلادي – الرياض : أظهرت صورة عمرها 79 عاماً، الملك الراحل عبدالعزيز آل سعود، على ظهر جواد، خلال توجهه إلى دار الحكومة “الحميدية” بمكة المكرمة. وأوضح حساب “تاريخ آل سعود” بموقع “تويتر” أن الصورة التقطت بعد ضم مكة للحكم السعودي في عام1343هـ الموافق 1924م. وأبان أن الملك عبدالعزيز حينها كان خارجاً من المسجد الحرام، ويظهر إلى يمينه في الصورة الأمير سلمان بن محمد بن سعود بن فيصل.

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