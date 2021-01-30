بحوزتهم 3.4 مليون.. الإطاحة بـ3 مخالفين سرقوا معدات وقواطع من محطات كهرباء ومشاريع بالرياض

بلادي – الرياض :
ألقت شرطة منطقة الرياض، القبض على 3 مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية البنجلاديشية، في العقد الثالث من العمر، لتورطهم في ارتكاب عدد من الجرائم.
وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض الرائد خالد الكريديس، أن المتهمين ارتكبوا الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، والتي تمثلت في سرقة المعدات الكهربائية والقواطع النحاسية من محطات توليد الكهرباء ومواقع متفرقة من مشاريع تحت الإنشاء، والمتاجرة بها عبر منافذ بيع السكراب.
وأبان أن قيمة المسروقات المضبوطة مع المتهمين قدّرت بمبلغ 3.4 مليون ريال، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات الأولية النظامية كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
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