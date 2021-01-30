العثور على مفقود سبعيني متوفىً جنوب جمران بالدوادمي

بلادي – الرياض :
أعلن فريق “غوث” للتوعية والإنقاذ، اليوم (السبت)، العثور على مفقود سبعيني متوفى، جنوب جمران بمحافظة الدوادمي.
وذكر فريق “غوث” أنه كان قد تلقى بلاغا بفقدان المواطن سعد القحطاني؛ الذي كان يستقل مركبة من نوع “أسيزو” بيضاء، بجنوب جمران، حيث انطلق الفريق على الفور للبحث عنه.
وأضاف أنه تم العثور على المفقود، متوفىً، بعد ساعات من البحث عنه، وذلك بواسطة أشخاص من خارج أعضاء الفريق.
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