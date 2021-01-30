تطبيق “توكلنا” شرط لدخول الأسواق والأماكن ‏العامة ومقرات الأمانة بالشرقية

بلادي – الرياض :
وجه أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بأن يكون تفعيل تطبيق “توكلنا” شرطاً إلزاميّا للدخول الى جميع الأسواق التجارية وأسواق النفع العام، والمجمعات التجارية بالمنطقة
وأوضحت أمانة المنطقة أنه بناء على توجيهات الأمير فقد وجه أمين المنطقة بالبدء بتطبيق قرار تفعيل التطبيق بدءاً من الأحد المقبل وأن يكون شرطاً احترازياً إلزاميّا لدخول مقر الأمانة والبلديات التابعة لها.
وأكدت ضرورة تفعيل تطبيق توكلنا من قبل المواطنين والمقيمين، لإبراز ما يثبت الحالة الصحية للمستفيد.
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