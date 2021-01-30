الإمارات تعتمد تعديلات قانونية جديدة تتيح منح الجنسية والجواز لهؤلاء

بلادي – الرياض :
أعلنت دولة الإمارات، اليوم (السبت)، اعتماد تعديلات قانونية تتيح منح الجنسية والجواز الإماراتي للمستثمرين والموهوبين والمتخصصين من العلماء والأطباء والمهندسين والفنانين والمثقفين وعائلاتهم.
وأوضح نائب رئيس دولة الإمارات، وحاكم إمارة دبي، الشيخ محمد بن راشد، أن الهدف من هذا القرار هو استبقاء واستقطاب واستقرار العقول التي تساهم بقوة في مسيرة الإمارات التنموية.
وأبان أنه سيتم ترشيح الشخصيات المؤهلة للحصول على الجنسية الإماراتية عبر مجلس الوزراء والدواوين المحلية والمجالس التنفيذية، وتم وضع معايير واضحة لكل فئة، مشيراً إلى أن القانون سيسمح لهذه الكفاءات بالاحتفاظ بالجنسية الأخرى التي يحملونها.
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