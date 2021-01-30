للمرة الأولى خلال 4 سنوات.. ارتفاع تحويلات الوافدين إلى 149.6 مليار ريال في 2020

بلادي – الرياض :

أظهرت بيانات البنك المركزي “ساما”، ارتفاع تحويلات الوافدين ‏خلال عام 2020 بنسبة 19.3%، مسجلة نحو 149.6 مليار ‏ريال، مقابل 125.5 مليار ريال في عام 2019، وذلك لأول مرة خلال الأربع سنوات الماضية.

وكشفت البيانات عن أن التحويلات في الربع الرابع من 2020، ‏ارتفعت بنسبة 21.35% على أساس سنوي، إلى 39.45 مليار ‏ريال، مقابل 32.51 مليار ريال في 2019.‏

وأشارت إلى تراجع تحويلات المواطنين إلى الخارج ‏في عام 2020 بنحو 16.4% لتبلغ 48.57 مليار ريال مقارنة ‏بنحو 58.1 مليار ريال لعام 2019. ‏