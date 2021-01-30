للمرة الأولى خلال 4 سنوات.. ارتفاع تحويلات الوافدين إلى 149.6 مليار ريال في 2020

بلادي – الرياض :
أظهرت بيانات البنك المركزي “ساما”، ارتفاع تحويلات الوافدين خلال عام 2020 بنسبة 19.3%، مسجلة نحو 149.6 مليار ريال، مقابل 125.5 مليار ريال في عام 2019، وذلك لأول مرة خلال الأربع سنوات الماضية.
وكشفت البيانات عن أن التحويلات في الربع الرابع من 2020، ارتفعت بنسبة 21.35% على أساس سنوي، إلى 39.45 مليار ريال، مقابل 32.51 مليار ريال في 2019.
وأشارت إلى تراجع تحويلات المواطنين إلى الخارج في عام 2020 بنحو 16.4% لتبلغ 48.57 مليار ريال مقارنة بنحو 58.1 مليار ريال لعام 2019.
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