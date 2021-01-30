وفاة مشرف الموهوبين في تعليم المخواة وزوجته بحاِدث مروري وإصابة 3 من أبنائه

بلادي – الرياض :
نعى إعلاميون ومغردون المشرف التربوي بتعليم المخواة الأستاذ محمد علي العمري، وزوجته، حيث وافتهما المنية إثر حادِث مروري أمس (الجمعة)، كما أُصيب في الحادِث ثلاثة من أبنائه.
وقدم المغردون تعازيهم عبر “تويتر”، داعين الله أن يغفر للمتوفين ويتغمدهما برحمته، وأن يعجل بشفاء المصابين.
وكان العمري قد تولى قيادة مدرسة العزيزية النموذجية وإدارة نادي الحي بالمخواة، ومشرفاً لمراكز الموهوبين.
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