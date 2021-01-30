نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي من غير البنوك بدون كفيل وبدون تحويل راتب في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل شخصي من غير البنوك يبحث عنه كل من يرغب في تسديد دينه، أو اقتناء شيء جديد، وعلى الرغم من إمكانية الحصول على تمويل وطني بنك الراجحي إلا أنه قد لا تكون شروط البنك متوافرة في المواطنين، وهنا يتم البدء في البحث عن مكاتب تسليف مبلغ بسيط أو تمويل شخصي بدون كفيل في المملكة العربية السعودي وظهرت في الفترة الأخيرة شركات التمويل الشخصي في السعودية للمواطنين والأفراد، ومن بينها الشركة السعودية للتمويل ولكن جميع الشركات توفر التمويل بضوابط وشروط كما هو الحال في البنوك.

تمويل شخصي من غير البنوك

هناك أكثر من شركة في المملكة توفر التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون ضوابط وإجراءات متعسفة، ولذلك ننصح باللجوء إليها إن كنت تريد الحصول على التمويل الشخصي السريع، وذلك وفق الضوابط التالية:

شروط قرض شخصي بدون كفيل من غير البنوك

الحصول على كشف حساب بنكي، قبل أن يتم تقديم الطلب على الأقل بستة أشهر.

صورة من مفردات الراتب، وصورة من بطاقة الهوية الوطنية والأصل منها.

صورة من فاتورة من الفواتير الحكومية، مثل فاتورة المياه أو فاتورة الغاز.

ينبغي أن يتم تقديم الأوراق مع التعهد بتحويل الراتب.

الشركة السعودية للتمويل تقديم طلب

ومن أهم الأماكن التي توفر التمويل الشخصي هي الشركة السعودية للتمويل الشخصي والتي تقدم نموذج الطلب الإلكتروني وعند استيفائه ورفع الأوراق تستطيع الحصول على التمويل في حال كان متوافق مع ضوابط البنك.

التمويل الشخصي السريع منصة سلفة

ومن أهم المنصات الإلكترونية التي ظهرت في الفترة الأخيرة هي منصة سلفة الإلكترونية، والتي توفر التمويل الشخصي السريع بضوابط وشروط غير صعبة، من أهمها أن يكون المتقدم للحصول على التمويل سعودي الجنسية، وألا يقل راتبه عن ثلاثة آلاف ريال.

ويمكن من خلال تمويل سلفة الحصول على تمويل فوري حتى خمسة آلاف ريال سعودي، مع إمكانية تقديم الطلب عبر الإنترنت، وفي حال توافرت الشروط بك، سيتم تحويل التمويل إلى حسابك البنكي الذي قمت بتقديمه عند تقديم طلب تمويل شخصي من غير البنوك عبر منصة سلفة.