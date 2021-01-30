نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قروض للنساء في السعودية .. باب رزق جميل لتمويل المشاريع متناهية الصغر في المقال التالي

عمر شويل - جدة قروض للنساء في السعودية من خلال باب رزق جميل لتمويل المشاريع متناهية الصغر بتمويل يصل إلى 200 ألف ريال بهامش ربع سنوي 4%، حيث يُقدم باب رزق جميل فرصة للتمويل لأصحاب المشاريع غير القادرين على الحصول على تمويل من مصادر التمويل التقليدية وذلك من خلال تسهيلات عملية سهلة ومتاحة للجميع بدون أي عناء، بأعلى معايير الجودة للحصول على تمويل فوري بعد تقديم الطلب ومن ثم مراجعته مما يُتيح للمتقدمين الفرصة في تنفيذ خطط سريعة لتنفيذ الأعمال.

قروض للنساء في السعودية من باب رزق جميل

يقدم باب رزق جميل ثلاث منتجات تمويلية : المشروعات المنزلية، المشاريع الصغيرة، الأسر المنتجة.

المشروعات المنزلية: تمويل خاص لرواد الأعمال أصحاب المشاريع في المنازل بتمويل يصل لـ 100 ألف ريال ويُسدد على أقساط شهرية بمواعيد محددة لمدة تصل لـ 48 شهرًا ومعدل العائد السنوي 14.7% لـ 15.5% ورسوم إدارية 1% بحد أقصى 5000 ريال، والمؤهلون للتمويل هم:

المواطنون السعوديون

المقيمون المتزوجون من مواطنات سعوديات

تتراوح الأعمار من 20-60 عامًا

شرط رئيس امتلاك مشروع تجاري منزلي.

المشاريع الصغيرة: مشاريع صغيرة على نطاق ضيق تمويل يصل لـ 200 ألف ريال يسدد على أقساط شهرية في مواعيد محددة على 60 شهرًا ومعدل العائد السنوي من 14%-15% ورسوم إدارية 1% والمؤهلون هم:

المواطنون السعوديون

المقيمون المتزوجون من مواطنات سعوديات

تتراوح الأعمار من 20-60 عامًا

شرط رئيس وجود مشروع قائم أو خطة للمشروع.

الأسر المنتجة: تمويل جماعي مخصص للسيدات فقط تمويل يصل لـ 50 ألف ريال يسدد على أقساط شهرية على 20 شهرًا ورسوم إدارية 1% والمؤهلات للحصول على التمويل التالي:

مجموعة مكونة من 2-5 مواطنات سعوديات أو مقيمات حاصلات على إقامة قانونية سارية

تتراوح الأعمار من 18-70 عامًا.

شرط رئيس الاشتراك في مشروع

وجود كفيل غارم

يجب أن يكون المشروع منفذ أو قابل للتنفيذ

يمكن من خلال الموقع الرسمي لباب رزق جميل الدخول واختيار أحد المشاريع ثم النقر على قدم الآن وابدأ بتحديد مبلغ الاقتراض وفترة القرض وفترة السماح ثم النقر على كلمة حساب

المستندات المطلوبة لباب رزق جميل