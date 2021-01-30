نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف اسجل في بوابة المستقبل في 3 خطوات فقط في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيف اسجل في بوابة المستقبل هو من الأمور الهامة التي يرغب الكثير من الأشخاص إلى معرفة طريقة القيام بها ونعرض لكم في هذا الموضوع من خلال موقع ثقفني طريقة التسجيل بكل سهولة في بوابة المستقبل ويرغب الكثير في التسجيل في بوابة المستقبل خاصة بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية انه سوف يتم الاعتماد على نظام التعليم الإلكتروني، ولذلك يحتاج الكثير من المعلمين والطلاب إلى إنشاء حساب خاصة بهم علي بوابة المستقبل وهو ما نشرحه بالتفصيل في هذا الموضوع.

كيف اسجل في بوابة المستقبل

بوابة المستقبل هي بوابة إلكترونية أطلقتها المملكة العربية السعودية من أجل البدء في تسهيل الكثير من الإجراءات المتعلقة بالتعليم وتسعى بوابة المستقبل إلى توفير العديد من الأمور وتحقيق أهداف متنوعة أبرزها هي تطوير مهارة الطلاب وتطوير العملية التعليمية في السعودية والاستفادة من التطور الكبير الذي يحدث في عالم التكنولوجيا وتطوير التعليم ومواكبة التطور المستمر الذي يحدث من أجل جعل المنظومة التعليمية في مكانة أفضل.

من المميزات الهامة التي توفرها بوابة المستقبل هي توفير التواصل بين الطلاب والمعلمين بشكل أفضل وأن يستطيع الطالب التواصل مع المعلم في الوقت الذي يريده واستشارته في كافة الأمور التي يحتاجها، وأيضا تسهل بوابة المستقبل علي الآباء مراقبة أبنائهم ومعرفة مستوي الابن في التعليم بسهولة، وتسهل بوابة المستقبل علي الآباء سهولة العثور والتواصل مع المعلمين والكثير من المميزات الرائعة التي توفرها بوابة المستقبل.

خطوات التسجيل في بوابة المستقبل

طريقة التسجيل في بوابة المستقبل بسيطة للغاية ويمكن لجميع الطلاب والآباء التسجيل في البوابة بكل سهولة ويمكنك أتباع الخطوات الآتية لمعرفة كيفية التسجيل بشكل صحيح وهي:

توجة الي موقع بوابة المستقبل من خلال متصفح الويب علي الجوال أو الحاسوب.

من خلال متصفح الويب علي الجوال أو الحاسوب. قم بكتابة كافة البيانات المطلوبة منك للتسجيل وأبرزها هي اسم المستخدم وكلمة المرور والبريد الالكتروني.

بعد ادخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح قم بادخال الرمز المرئي والضغط علي تسجيل الدخول.

حل مشكلة نسيت كلمة المرور بوابة المستقبل

يعاني عدد كبير من الطلاب والمعلمين من نسيان كلمة المرور الخاصة بحسابهم في بوابة المستقبل ويريدون معرفة كيفية استعادة كلمة المرور مرة أخرى أو تعيين كلمة مرور جديدة دون فقدان الحساب وهناك العديد من الطرق البسيطة التي يمكنك من خلالها استعادة كلمة المرور وتعيين كلمة مرور جديدة بكل سهولة وعليك أتباع الخطوات التالية لمعرفة كيفية حل مشكلة نسيت كلمة مرور بوابة المستقبل وهي: