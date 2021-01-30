نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس البرلمان العربي يشارك في افتتاح بنك "اي بي" بجيبوتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبدالرحمن العسومي، في افتتاح بنك أي بي بجمهورية جيبوتي، والذي افتتحه الرئيس إسماعيل عمر جيلة، رئيس جمهورية جيبوتي، وبحضور الرئيس روك كريستيان كابوري، رئيس جمهورية بوركينافاسو، ودولة رئيس الوزراء بجمهورية جيبوتي، عبدالقادر كامل، ومحمد على حمد، رئيس مجلس النواب الجيبوتي، وكامل أعضاء الحكومة الجيبوتية.

وجاءت مشاركة "العسومي" في الافتتاح انطلاقًا من دعم البرلمان العربي، لكل ما يعزز اقتصاد جمهورية جيبوتي ويجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إليها ويوفر المزيد من فرص العمل لأبنائها ويدفع بمسيرة التنمية بها إلى الأمام.

وفي هذا السياق، أوضح رئيس البرلمان العربي أن افتتاح هذا البنك الكبير متعدد الخدمات سيساهم بشكل كبير في رفع وتعزيز حجم التبادل التجاري بين جيبوتي ودول العالم المختلفة وفي تطوير النظام المصرفي في البلاد وتعزيز التنافسية بين المصارف العاملة على الساحة الوطنية.

مضيفًا أن افتتاح هذا البنك يأتي أيضًا في إطار الجهود الحثيثة التي يقودها فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيلة رئيس جمهورية جيبوتي لجعل البلاد مركزا مهما للأنشطة المالية والاقتصادية على مستوى المنطقة، ومركزًا للتجارة الدولية.