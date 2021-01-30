نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "محمد بن راشد" يكشف تفاصيل منح الجنسية الإماراتية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضح محمد بن راشد آل نهيان، نائب رئيس دولة الإمارات، أن بتوجيهات من رئيس الدولة، تم اعتماد تعديلات قانونية تجيز منح الجنسية والجواز الإماراتي للمستثمرين والموهوبين والمتخصصين من العلماء والأطباء والمهندسين والفنانين والمثقفين وعائلاتهم، مشيرا لي أن الهدف هو استبقاء واستقطاب واستقرار العقول التي تساهم بقوة في مسيرتنا التنموية.



وتابع: "آل نهيان"، خلال تغريه له عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلا:" أنه سيتم ترشيح الشخصيات المؤهلة للحصول على الجنسية الإماراتية عبر مجلس الوزراء والدواوين المحلية والمجالس التنفيذية، كما تم وضع معايير واضحة لكل فئة، وسيسمح القانون لهذه الكفاءات الاحتفاظ بالجنسية الأخرى التي يحملونها، كماسيحافظ جوازنا الإماراتي على تصدره وتفوقه عالميًا ".