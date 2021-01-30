نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن مخالفات مرورية 1442 الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية برقم اللوحة في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام عن مخالفات المرور 1442 في السعودية أحد الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الحكومة السعودية للمواطنين والمقيمين في المملكة عبر بوابة وزارة الداخلية السعودية أبشر للأفراد، يأتي ذلك ضمن حرص المملكة العربية السعودية على توفير الجهد والوقت على المواطن والمقيم أثناء الاستعلام عن مخالفات مرورية 1442 والتي قد يتعرض لها الشخص دون علمه أثناء السير في الطريق، وذلك بسبب تطبيق نظام ساهر الإلكتروني الذي يوقع العقوبات على المخالفات المرورية إلكترونيا، كما تتيح منصة أبشر الإلكترونية العديد من الخدمات الإلكترونية الأخرى، مثل تسديد مخالفات المرور وخدمة الاعتراض على المخالفات المرورية بالإضافة إلى الاستعلام عن مخالفات المرور ١٤٤٢ والتي يجب على المواطن الفحص عنها أول بأول حتى لا يتعرض لتوقف أحد الخدمات الأخرى عن الاستخراج، مثل استخراج تأشيرة خروج نهائي والتي لا يتم الموافقة عليها في حالة كان صاحب السيارة موقع عليه مخالفة مرورية.

استعلام عن مخالفات المرور برقم الهوية

يمكن الاستعلام عن مخالفات المرور برقم الهوية عبر الرابط الإلكتروني لوزارة الداخلية السعودية.

قم بالتوجه إلى رابط وزارة الداخلية.

من القائمة الرئيسية اضغط على المرور.

ينسدل من قائمة المرور العديد من الخدمات الإلكترونية.

اختر خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية.

اضغط على ابشر افراد.

سجل الدخول إلى ابشر برقم الهوية.

اضغط على الاستعلام عن المخالفات المرورية.

اكتب رقم الهوية، ثم اضغط على عرض.

تظهر أمامك جميع المخالفات الخاصة بك.

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة

يمكن استعلام عن مخالفة مرورية ١٤٤٢ برقم اللوحة من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى رابط بوابة أبشر. اختيار خدمات المرور من الصفحة الرئيسية للبوابة. يتم التحويل إلى صفحة الاستعلام عن مخالفات المرور. انقر على مخالفات، ثم التالي. قم بكتابة رقم اللوحة الخاصة بالسيارة. يظهر أمامك جميع المخالفات المرورية الموقعة على السيارة. ويتم عرض القيمة الخاصة بهذه المخالفات على تلك السيارة.

بذلك يمكن التعرف على المخالفات المرورية التي تم توقيعها على السيارة سواء من خلال رقم الهوية أو من خلال رقم السيارة.