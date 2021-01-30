نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تسجيل دخول منصة مدرستي schools.madrasati للطلاب والطلبات بالمملكة العربية السعودية 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة مدرستي من أكثر ما يشغل الطلاب والطلبات بالمملكة العربية السعودية كيفية تسجيل الدخول عبر منصة مدرستي التعليمية التي من خلالها سيتم متابعة العملية التعليمية لمراحل التعليم المختلفة، حيث توفر منصة مدرستي للطلاب شرح كامل للدروس المقررة عليه بشكل مبسط وسهل من خلال المعلمين المتميزون الذي لهم القدرة على توصيل المعلومات للطلاب عن بعد، ومن خلال مقع ثقفني المتميز قررنا أن نقدم لكم الآن كيفية تسجيل دخول منصة مدرستي.

منصة مدرستي schools.madrasati

تعتبر منصة مدرستي من المنصات الإلكترونية التعليمية المهمة جداً للطلاب في المملكة العربية السعودية، والتي يتم الاعتماد عليها من خلال متابعة الدروس المقررة على صوف التعليم المختلفة “ابتدائي، متوسط، ثانوي” وعلى الطلاب التسجيل في المنصة حتى يتابعون الدروس والتفاعل مع المعلمين والطلاب من خلال الحصص الافتراضية التي توفرها المنصة وهذا في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد من جديد.

تسجيل دخول منصة مدرستي بالسعودية 1442

نظراً لأهمية منصة مدرستي بالنسبة للطلاب في المملكة العربية السعودية تحتل المنصة حالياً محركات البحث هناك وبالتزامن مع بدء الفصل الدراسي الثان لعام 1442 والتي قررت وزارة التعليم أن يكون عند بعد كما كان في الفصل الدراسي الأول للحفاظ على سلامة الطلاب، ويتم تسجيل الدخول على منصة مدرستي على النحو التالي:

الدخول عبر موقع منصة مدرستي.

اختيار إنشاء حساب جديد.

كتابة اسم الطالب بشكل صحيح.

كتابة الرقم السري الموجود في نظام نور.

تسجيل كل البيانات الخاصة بالحساب.

الضغط على كلمة تسجيل دخول.

والجدير بالذكر أن منصة مدرستي قسمت مواعيد محدد لشرح دروس الصفوف المختلفة، فمن الساعة التاسعة تبدأ دروس المرحلة الثانوية والمتوسطة، ومن الساعة الثالثة عصراً تبدأ دروس المرحلة الابتدائية.