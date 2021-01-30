نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في شؤون الأفواج الأمنية بوكالة وزارة الداخلية أبشر للتوظيف في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية لرتبة جندي وجندي أول لدى شؤون الأفواج الأمنية رسميًا، بداية من يوم السبت الموافق 29 يناير 2021،حيث تم فتح باب قبول الأفواج الجديدة والتسجيل لدى وكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية في المملكة العربية السعودية للكادر النسائي على رتبتي جندي أول ورتبة جندي، وذلك بغرض القيام بأعمال الحراسة والأمن في العديد من مناطق المملكة ومن تلك المناطق الرياض، عسير، جازان، نجران، وقد بدأ التقديم بداية من اليوم من الساعة 10 صباحاً وحتى تمام اليوم الخميس الموافق 1442/6/22 الساعة 10 صباحًا، ويتم التقديم إلكترونيًا عبر منصة أبشر للتوظيف لتسهيل التقديم على المواطنين وحفاظاً على سلامة الجميع.

التقديم على وظائف وزارة الداخلية للشئون العسكرية

الأفواج الأمنية في المملكة العربية السعودية هي قطاع عسكري تابع لوزارة الداخلية للشؤون العسكرية في السعودية و لها العديد من الاختصاصات ومنها حروب العصابات والمناطق الجبلية والحدودية، ويتم التقديم على وظائف المتاحة سواء العسكرية أو الأفواج الأمنية من خلال الدخول عبر البوابة الإلكترونية أبشر للتوظيف، ويتم تسجيل كافة البيانات الشخصية المطلوبة ورفع المستندات الأساسية المرفقة.

وقد بدء استقبال طلبات التسجيل في وزارة الداخلية للتقديم على وظائف أفواج الأمن للراغبين في التقديم وكل من توافر لديهم الشروط الموضحة التي تم الإعلان عنها لشغل الوظيفة المناسبة للمؤهل التعليمي الحاصلين عليه، إلى جانب التقديم خلال الموعد الرسمي المحدد من جانب الإدارة الرسمية في شؤون الأفواج الأمنية.

شروط التقديم على وظائف وزارة الداخلية الأفواج الامنية