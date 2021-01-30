نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام ساند 60% من رواتب الموظفين للقطاع الخاص السعوديين في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية عن صدور أمر خادم الحرمين الشريفين، على أن تتحمل الحكومة عبر نظام ساند 60% من رواتب الموظفين للقطاع الخاص السعوديين، ولذلك تم التأكد على أن دور المؤسسة بالأسهم عبر نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، وهذا يعد أمر ضروري لكي يتم تخفيف حدة آثار أزمة انتشار فيروس كورونا في الفترة الأخيرة على القطاع الخاص، حيث أن ضمنت استمرار وجود دخل للموظفين العاملين السعوديين المستفيدين والمستفيدات، وعدم فقدانهم للعمل.

بالإضافة إلى ذلك أن تم تعفي هذه المبادرة منشآت القطاع الخاص، من خلال دفع اشتراكات التأمينات الاجتماعية لجميع المشتركين المستفيدين والمستفيدات من خلال التعويض لجميع المواطنين العاملين في المنشآت، ومن الجدير بالذكر أن سوف يتم استبعادهم من نظام التأمينات الاجتماعية، حيث ثم إعادة تسجيلهم مرة أخرى فور الانتهاء من دفع التعويض.

ومن الجدير بالذكر أن التقديم في المبادرة سوف يكون متاحاً لجميع المنشآت عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بالتأمينات الاجتماعية، وهذا يعد أمر ضروري بعد قبول طلب المنشأة ولهذا سوف يتم استبعاد المشتركين، حيث أن سوف يتم دعوة المشتركين للتقديم في المبادرة على منفعة ساند، وهذا تبعاً للإجراءات من خلال البوابة الإلكترونية للتأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، ولذلك سوف يتم السماح لكافة المنشآت اختيار حوالي 70% من الموظفين السعوديين المستفيدين من تعويضات ساند.

شروط التعويضات من ساند :

يجب على المستفيد أن يكون مشتركاََ بفرع التأمين ضد التعطل عن العمل. سوف يتم صرف التعويض للمشتركين في المنشأة بما لا يتجاوز بنسبة 70% من إجمالي عدد العمال السعوديين بالمنشاة، أو يكون عدد 5 عمال سعوديين أيهما أكثر. يتم صرف التعويض لكافة المواطنين العاملين في المنشآت القطاع الخاص المتضررة من فيروس كورونا (كوفيد-19). يجب على المستفيد إلتزام المنشأة بعد انقضاء المدة التي تم تحديدها لكي يتم صرف التعويض باستثناء دفع الأجور للعمال المشمولين. حيث أن إلتزام المنشأة بالاستمرار في دفع الأجور لبقية العمال غير المشمولين. يجب على المستفيد أن تكون المنشأة منتظمة في سداد الأجور للعاملين لديها.

القطاعات الغير متأثرة بشكل كبير من فيروس كورونا :