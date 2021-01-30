مستشفى القوات المسلحة بالقصيم تعلن عن 40 وظيفة شاغرة في عدة تخصصات

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عمر شويل - جدة مستشفى القوات المسلحة بالقصيم تعلن عن توافر عدة وظائف تخصصات مطلوبة بالمستشفى ويبحث عنها كثيرا من المتقدمين عن وظائف شاغرة في كثير في المستشفيات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع السعودي، كما أن الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة تقدم كثير من الخدمات للموظفين بالقوات المسلحة لنشر الوعي الصحي وتقديم الخدمات الوقائية والرعاية الطبية اللازمة لكافة منسوبي القوات المسلحة وعوائلهم في السلم والحرب، والعمل على إيجاد كوادر عسكرية ومدنية مدربة تدريبا عاليا في مجال تقديم الرعاية الطبية، وقد اعنت مستشفى القوات المسلحة على توافر اكثر من وظيفة في عدد من تخصصات تحتاج إليها المستشفى للتقديم بها ويكون ذلك من خلال مواعيد محددة تعلن عنها الإدارة العامة للخدمات الطبية ويمكن لأي شخص تتوافر فيه الصفات المطلوبة أن يقدم على وظيفة من خلال المنصة ويرسل عبرها سيرته الذاتية من النساء أو الرجال المؤهلين للوظائف المتاحة في مستشفى القوات المسلحة بالقصيم ويوجد مستشفيات كثير ه في جميع أنحاء المملكة تابع للقوات المسلحة بجدة والرياض وغيرها وقد أتاحت الوظائف أيضا للنساء وليس مقتصرة على الرجال فقط
مستشفى القوات المسلحة بالقصيم عن 40 وظيفة شاغرة
- وظائف الأطباء
- النفسية
- الأسرة والمجتمع
- النساء والولادة
- الباطنة
- الأمراض السريرية
- الجلدية
- الطوارئ
- مكافحة العدوى
- الأشعة
- العيون
- العظام
- الأنف والأذن والحنجرة
- الأسنان
- الأطفال
- وظائف التمريض
- مكافحة العدوى
- التثقيف الصحي
- مشرفة تمريض
- وظائف الأخصائيين
- سحب دم
- أشعة
- تثقيف صحي
- وظائف الصيادلة
- الصيدلة (صيدلي أول)
- وظائف الفنيين
- تعقيم
- جبائر (عظام)
موعد ورابط وخطوات التقديم على الوظائف
يتم التقديم بعد الإعلان عن الوظائف الطبية في مستشفى القصيم للقوات المسلحة الموافق29 يناير ويفضل التقديم خلال أسبوع من الإعلان وتكون مدة التقديم أقصاة أسبوعين ويتم التقديم الكتروانيا كالاتي:
- الدخول إلى الموقع الإلكترونية للتوظيف التابعة لإدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة.
- الضغط على الوظيفة التي ترغب في التقدم إليها.
- يتم عرض شروط الوظيفة ومكان العمل وسنوات الخبرة المطلوب
- بعد ذلك بالضغط على تقدم الآن.
- سيطلب منك تسجيل الدخول إلى الحساب.
- ومن الممكن أنشاء سيرتك الذاتية وكتابة بياناتك ويتم تسجيلها على النظام والحصول على الوظيفة التي تناسبك بسهولة.
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