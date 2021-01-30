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عمر شويل - جدة معاش الضمان الاجتماعي من أهم الأمور التي يدور حولها البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، و خاصة موقع التغريدات ” تويتر” حيث يتناول الحساب الرسمي لوزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية كافة الاستفسارات حول المعاش و مدى أحقية المستفيدين منه و كيفية حساب المعاش و ما هي الشروط التي يجب أن تخضع لها المرأة العزباء حتى يمكنها الاستفادة منه و التي نتناولها اليوم بمزيد من التفصيل من خلال السطور التالية ، ليس هذا فقط بل إن الحساب الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يعمل في نفس المضمون ، برغم عملها المستمر على تطبيق جميع الأحكام التي يفرضها نظام التأمينات الاجتماعية، وتنفيذه بمنتهى الدقة، مثل: تحصيل الاشتراكات من أصحاب الأعمال، وصرف التعويضات اللازمة للمستحقين لها سواء كانوا من المشتركين بالتأمينات أو من أسرهم ، إضافة لصرف المعاشات للمستحقين من ورثة المتوفي، وغيرها العديد من الخدمات والتي تم إتاحتها بالكامل أون لاين، من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة، بهدف توفير الوقت و المجهود على المواطنين .

متى تستفيد المرأة العزباء من معاش الضمان الاجتماعي؟ الموارد البشرية تجيب

و كما أوضحت من قبل عن الحالة التي يمكن فيها للمرأة المتزوجة أن تستفيد من معاش زوجها الأول بعد زواجها الثاني ، فقد خرج اليوم الحساب الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عبر موقع التغريدات ” تويتر” للكشف عن الشروط التي يجب أن تتحقق في المرأة العزباء حتى يمكنها ان تستفيد من المعاش ، قد جاء ذلك عقب ورود سؤال من إحدى المستفيدات ، الى القائمين على الحساب الرسمي للوزارة ، و هو عن إمكانية حصول البنات ممن تجاوزت أعمارهن 35 عاما على المعاش ؟، ليكون الرد بأن هناك شرطين يجب توافرهم في المرأة العزباء حتى يمكنها الاستفادة من المعاش .

وكما سبق و أشرنا إلى أن الحساب الرسمي للعناية بعملاء وزارة الموارد البشرية، قد بادر بالرد على سؤال المستفيدة مؤكدا على أن هناك شروط من أجل استفادة المرأة العزباء من معاش الضمان و هي كالتالي :

أن يكون عمر المرأة العزباء لا يقل عن 35 سنة.

أن تكون المرأة العزباء من أسرة ضمانية ” أي تابعة إلى الضمان ” أو أنها من أسرة يتيمة .

متى يمكن للمرأة العزباء الانفصال عن المستفيد الرئيسي ؟

وأضاف الرسمي للعناية بعملاء وزارة الموارد البشرية، قائلا: بانه إمكان المستفيد التابع “المرأة العزباء ” أن يقوم بالانفصال عن المستفيد الرئيسي، بشرط واحد فقط و هو أن لا يتسبب التابع في حدوث أي ضرر من وراء انفصاله للشخص المستفيد الرئيسي و ذلك بأن يتسبب انفصاله في تجاوز المستفيد الرئيسي للحد الذي يتسبب في منع الدخل .

يجب الإشارة إلى أن هناك حالات يتم فيها إيقاف معاش الضمان في النظام الجديد ، ويفضل أن تتم المتابعة دوريا لتلافي العقوبة و التي تصل أحيانا إلى السجن و الغرامة.