رابط منظومة معرفة التعليمية السعودية وكيفية التسجيل

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عمر شويل - جدة مُواكبةً للتعليم عن بُعد في المملكة العربية السعودية، وفّرت مدارس الهيئة الملكية في الجبيل رابط منظومة معرفة التعليمية السعودية 1442 ليسجل فيها طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية، وليتمكّنوا من الاستفادة بالدروس المنوّعة التي يجري تقديمها في الفصول الافتراضية، فيما تسمح هذه المنصة للمعلمين والمعلمات بالتواصل مع الطلاب من خلالها، فيما جرى تدشينها في ظل انتشار المنصات الإلكترونية للتعليم الأون لاين، على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد في المملكة منذ مارس الماضي، فيما قررت وزارة التعليم إغلاق المدارس والجامعات، خوفًا على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من الإصابة بالفيروس التاجي.
وقبل بدء الفصل الدراسي الثاني، في 17 يناير الجاري، قررت الوزارة أن يكون التعليم أون لاين لمدة 10 أسابيع، على أن تقرر بعد ذلك استمرار هذا الوضع أو العودة إلى المدارس، وتفعيل الدراسة حضوريا.
رابط منظومة معرفة التعليمية السعودية
وننشر رابط منظومة معرفة التعليمية السعودية 1442 لتسجيل الدخول إليها، والاستفادة من الخدمات التي تقدمها، ومواكبة الدراسة في الفصل الدراسي الثاني، وذلك باتباع الخطوات الآتية:
- قم بالدخول إلى بوابة منظومة marefa الإلكترونية للتعليم عن بعد.
- واختيار المرحلة التعليمية سواء المتوسطة أو الثانوية.
- كما يجب اختيار المدرسة التي يدرس فيها الطالب.
- ثم النقر على دخول.
- ندخل بعد ذلك اسم المستخدم وكلمة السر، وننقر على تسجيل الدخول.
- أخيرًا، فإن اسم المستخدم وكلمة السر، يجري الحصول عليها من المدرسة التابع إليها الطالب.
أهداف منصة marefa التعليمية في المملكة
وبالنسبة لأهداف منصة marefa التعليمية في المملكة، فإنه من الممكن تلخيصها في النقاط الآتية:
- بداية، تحفيز الطرق والنظم الخاصة بمكونات العمل المدرسي.
- وتشجيع دمج التعلم الإلكتروني في العمل المدرسي.
- ثم إحداث تغيير في ثقافة المدرسة وعلاقة المعلم والمتعلم بحيث تصبح بيئة مرنة داعمة للتجديد وقائمة على الحوار والتفاعل.
- ثم توفير بيئة تعليمية إلكترونية متكاملة، تعتمد على التعليم التشاركي النشط، والبوابة الأساسية للمعرفة.
- تعد أحد الأنظمة التعليمية التي تحاول عن طريقها المملكة مواكبة الدول المتقدمة في التعليم.
- توفير بيئة تعليمية متميزة تسهم في عمل نقلة نوعية في الخدمات التربوية للاستثمار في مجتمع المعرفة، وإعداد أجيال قادرة على الإبداع.
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