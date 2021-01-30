نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جماعة الإخوان تعترف بفشلها في محاولات نشر الفوضي وزعزعة الاستقرار بمصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في اعتراف صريح، أقرت جماعة الإخوان الإرهابية، بفشلها في تنفيذ مخططاتها لنشر الفوضى وزعزعة الاستقرار منذ سقوط حكمها في مصر.

وفي كلمات عكست بشكل لافت ومباشر، حالة اليأس التي تعيشها الجماعة الإرهابية، قال الإخوان في بيان لهم إن "محاولات سنوات في مواجهة السلطة العسكرية لم تكلل بالنجاح لأسباب متعددة".

وتابعت: لا نجد إلا محاولات يائسة لترميم لافتات وواجهات لا تقدم جديدًا ولا تملك أي أدوات حقيقية، ولا نستثني أنفسنا.

ويتزامن اعتراف الإخوان مع مرور ١٠ سنوات على ٢٥ يناير ٢٠١١، عندما سعت الجماعة الإرهابية للانقضاض على أحداث الثورة، غير أن وعي الشعب المصري سرعان ما لفظهم بعد عام واحد من حكمهم البلاد.

وخلال السنوات القليلة الماضية، دأبت الآلة التخريبية للإخوان على نشر الشائعات والأكاذيب، بهدف تأليب المصريين ضد مؤسسات الدولة وقيادتها، مع إطلاق الدعوات التحريضية من آن لآخر لتنفيذ سيناريو الفوضى، والرهان عليه أملا في العودة مجددا للمشهد السياسي.

كانت آخر هذه المحاولات، قبل ساعات من الذكرى العاشرة لأحداث ذكرى 25 يناير/كانون الثاني 2011، حيث أطلق كيان يدعى "القوى الوطنية المصرية" تابع لتنظيم الإخوان حملة على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان "حلم يناير.. أمل يتجدد" في محاولة لنشر الفوضى من جديد، ولكن الشعب المصري مجددا فطن لتلك الدعوات التخريبية، وتجاهلها.