نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطبيق توكلنا شروط دخول الأسواق والمجمعات بشكل إلزامي للمناطق الشرقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تطبيق توكلنا تم إصدار التصريحات اليوم من الجهات المسئولة داخل المملكة العربية السعودية والتي تخص المناطق الشرقية بوضع الشروط الإلزامية لدخول المناطق الشرقية والتي تفرض شروطها علي دخول الأسواق والمجمعات في هذه المنطقة وشرط أساسي من الشروط الإلزامية هو تحميل برنامج توكلنا من علي المنصات الرسمية لها وذلك سيتم العمل به أبتداءً من يوم الأحد القادم في جميع المجمعات والأسواق في المناطق داخل المناطق الشرقية كافة في السعودية كما يمكن أيضاً تحميل التطبيق من منصة أبشر توكلنا ومعرفة كافة التفاصيل التي تتعلق بهذا الشأن وما هي الشروط الموضوعة بشكل كامل له ومن لديه التطبيق علي الهاتف كل ما عليه أن يتم تسجيل دخول توكلنا لمعرفة كافة التفاصيل والشروط كافة وذلك عبر الوسائل المتاحة للتطبيق ومن ضمنها توكلنا ويب علي شبكة الأنترنت .

تطبيق توكلنا وأبرز التصريحات من المناطق الشرقية فيما جاء من شروط لهذا الشأن :-

تم التصريح من هيئة الصحة للمناطق الشرقية والمتاحة أيضاً علي توكلنا ويب والحساب الخاص بها وهو الرسمي علي منصة أبشر توكلنا أنه تم التوجيه من صاحب السمو أمير المناطق الشرقية وكما أكد أيضاً السيد المدير العام للمناطق الشرقية بأنه سوف يكون هناك تشديدات صارمة متعلقة بشأن الإجراءات ألاحترازية فيما يخص جائحة كورونا ومن ضمن هذه الإجراءات والشروط التي تم وضعها هي تحميل تطبيق توكلنا وذلك من ضمن الإجراءات التي تم وضعها فيما يتعلق بدخول الأماكن العامة بكافة المناطق الشرقية وأيضاً المنشآت الحكومية والمناطق الخاصة ولا بد من أي شخص يكون في هذه الأماكن المشار إليها عليه أن يكون هاتفه يحمل برنامج توكلنا كشرط من شروط الإجراءات الاحترازية .

تطبيق توكلنا توجيهات سمو الأمير للمناطق الشرقية وما جاء من تصريحات من سموه :-

أمير المناطق الشرقية صاحب السمو الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز المسئول عن المناطق الشرقية أصدر التوجيهات من سموه بأن يتم أتخاذ كافة ما يتعلق بالإجراءات ألاحترازية ومن ضمنها تحميل تطبيق توكلنا وأيضاً يجب أن يتم أخذ كافة الأمور بكل ما يتعلق بجميع الإجراءات المشددة ليتم من خلال ذلك رصد أي مخالفة لذلك والتي من شأن ذلك يتم رفع الوعي عبر برنامج توكلنا وأيضاً من خلال توكلنا ويب لكافة مواطنين المملكة العربية السعودية .

تسجيل دخول توكلنا وما تم الإعلان من خلاله ما هي الإجراءات ألاحترازية التي سيتم تطبيقها :-

تم التوجيه من المسئول وتصريحات خاصة عن المناطق الشرقية وما سوف يكون بأنه هناك ضرورة شديدة بأن يتم تطبيق كل أجراء من الإجراءات الخاصة بالإجراءات الاحترازية فيما يتعلق بالمحافظة علي لبس الكمامة ولا بد من التباعد و أجراءات أخري تم وضعها لتنفيذها داخل المنشآت الحكومية والأماكن العامة كذلك الأماكن الخاصة ويمكن لأي شخص معرفة المزيد من خلال تسجيل دخول توكلنا في حالة أمتلاك الشخص برنامج توكلنا وفي حالة عدم امتلاكه التطبيق يتم معرفة كافة المعلومات من خلال أبشر توكلنا .

ما هو هذا التطبيق الذي يتم التعامل من خلاله في كافة الشروط الموضوعة :-

هو التطبيق الرسمي الذي يتاح عليه كافة المعلومات والذي تم أعتماده من الجهات الرسمية التي تخضع والتي تخص وزارة الصحة السعودية وذلك فيما يتعلق بأن يتم بفرض كافة ما يكون من أجراءات الاحترازية فيما يتم من ما يتعلق بأمر فيروس كورونا في المناطق الواقعة بالجزء الشرقي للمملكة وغيرها من المناطق في داخل المملكة العربية السعودية وتم التطوير وكذلك ما يتعلق بالعمل علي تحميل تطبيق توكلنا والذي يتم بالقيام بالأشراف عليه من المركز الوطني للمعلومات وهي الجهة المعولة داخل السعودية ويتم ن خلال التطبيق تقديم كل أشكال المعلومات بحجم كبير والتي تكون معلنة بشكل مباشر علي توكلنا ويب حتي يتم الاكتشاف لهذا الأمر بشكل سريع لحالات الإصابة فيما يتعلق بشأن فيروس كورونا .

ما هي الخطوات التي تتم لكيفية التسجيل في برنامج توكلنا :-

توكلنا ويتم التسجيل علي منصة توكلنا من خلال الموقع الخاص أبشر توكلنا الخاص بالخدمات المقدمة من الجهات الحكومية حيث تم الأخذ في الاعتبار بأن أبشر توكلنا يعتبر من أهم تطبيق من التطبيقات التي يتم توفيرها من قبل الحكومة السعودية لكافة موطني السعودية ويتم التسجيل في توكلنا ويب بتحميل التطبيق من خلال المنصات الرسمية للتحميل الخاصة بهواتف ألأند رويد ومن بعدها خطوات بسيطة للتسجيل بالبيانات الخاصة بالشخص مثل الاسم وبريد إلكتروني خاص به ورقم الهاتف الخاص بالشخص وكلها إجراءات بسيطة من السهل عملها .

تطبيق توكلنا وهذا ما جاء من تصريحات من صاحب السمو أمير المناطق الشرقية وما يتعلق بالشروط التي سوف يتم العمل بها أبتداءً من يوم الأحد القادم داخل كافة المناطق الشرقية فيما يخص المنشآت الحكومية والأماكن العامة وكذلك الأماكن الخاصة ودخول الأسواق والمجمعات كافة وفرض ما يتعلق بجميع الإجراءات الاحترازية .