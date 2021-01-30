‏"هيئة الغذاء والدواء" تحذر: رقائق الألمونيوم تلوث المأكولات

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أحمد جودة - القاهرة - جددت الهيئة العامة للغذاء والدواء تحذيرها من استخدام ‏رقائق الألومنيوم “القصدير” في الطهي أو تسخين الأغذية، إذ إن ‏تعريضها لدرجات حرارة عالية قد يتسبب في تلوث الغذاء‎.

وقالت الهيئة إن رقائق الألومنيوم مخصصة فقط لتغليف الأغذية في درجة حرارة ‏الغرفة والثلاجة، بهدف حمايتها من الجفاف والحفاظ على ‏نكهتها، بالإضافة إلى الحفاظ على الأغذية التي يؤثر الضوء ‏على مكوناتها.‏

وشددت على عدم حفظ الأغذية الحمضية أو عالية الملوحة في رقائق الألومنيوم، ‏إضافة لعدم تعريض هذه الرقائق للهب المباشر، أو لدرجات ‏الحرارة العالية داخل الأفران العادية أو الميكروويف‎.

وأكدت أن رقائق الألومنيوم آمنة ولا تشكل ضرراً على صحة ‏الإنسان حال استخدامها للأغراض المخصصة لها وفق ما هو مبين.