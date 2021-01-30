نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالتقسيط حتى 35 سنة وبدون مقدمة برنامج تحويل المديونية من مصرف الراجحي في المقال التالي

عمر شويل - جدة بالتقسيط حتى 35 سنة وبدون مقدمة يقدم مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية برنامج سداد المديونية العقارية والذى يتميز بفترة سداد طويلة الأجل وبأقل قسط شهري وهو تمويل لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية وفي هذا المقال من خلال موقع ثقفني سوف نعرض لكم كل تفاصيل برنامج تحويل المديونية العقارية لدى مصرف الراجحي بالسعودية

بالتقسيط حتى 35 سنة وبدون مقدمة تمويل نقل المديونية لدى مصرف الراجحي

يستطيع الآن العملاء تحويل المديونية العقارية من أى ممول عقاري إلى مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية ومن خلال تمويل المديونية يستطيع العملاء السداد حتى 35 سنة وبأقل قسط شهري للسداد وبرنامج نقل المديونية العقارية يتوافق مع تعاليم الدين الإسلامي بالمملكة العربية السعودية وهذا التمويل به مجموعة من المزايا وهي

يتميز برنامج نقل المديونية العقارية لدى مصرف الراجحي بأنه لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية

تمويل نقل المديونية من مصرف الراجحي يتميز بهامش ربح تنافسي

يستطيع العملاء الراغبين في الحصول على تمويل نقل المديونية العقارية من مصرف الراجحي السداد على فترة ميسرة ومرنة تصل إلى 35 سنة

يتميز تمويل تحويل المديونية لدى مصرف الراجحي بقسط شهري أقل

تمويل نقل المديونية العقارية من مصرف الراجحي يتميز بأنه بدون أى مقدمة

يتميز هذا التمويل بمعدل سنوي مميز

شروط تمويل نقل المديونية لدى مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية

برنامج نقل المديونية بالتقسيط حتى 35 سنة وبدون مقدمة يتمكن العملاء الحصول عليه بعد توافر الشروط والأحكام الموضوعة من قبل مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية وهي ما سوف نتعرف عليه الآن من خلال موقع ثقفني وهي

يشترط أن يكون العميل المتقدم لديه دخل شهري لا يقل عن 3500 ريال سعودي

لابد أن يكون العقار مسجل ملكيتة للعميل

على العميل المتقدم للحصول على تمويل تحويل المديونية العقارية تحويل راتبه لدى مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية

طريقة التقديم على تمويل تحويل المديونية العقارية لدى مصرف الراجحي

يستطيع العملاء الذين يريدون الحصول على قرض نقل المديونية العقارية لدى مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية من خلال الإنترنت دون الحاجة للذهاب إلى أى فرع من خلال الدخول على رابط التمويل نقل المديونية لدى مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية