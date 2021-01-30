اسئلة منصة مدرستي للطلاب 1442 حلول الاسئلة الشائعة في بوابة مدرستي 2021

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عمر شويل - جدة نطرح لكم في هذا المقال اسئلة منصة مدرستي للطلاب حول أهم الأسئلة الشائعة التي يتداولها الطلاب فيما بينهم، والتي تعد عائقا أمامهم أثناء دراستهم التعليم الإلكتروني، ومن ضمن الاسئلة الشائعة هو كيفية حل الواجبات وكيفية التسجيل لحساب منصة مدرستي بعد نسيان كلمة السر ونسيان اسم المستخدم، والعديد من المشاكل الأخرى والتي يتضمنها أيضا بعض الاستفسارات حول الاختبارات وغيرها من الأمور. اسئلة منصة مدرستي للطلاب 1442 في المملكة العربية السعودية يدرس في منصة مدرستي ملايين الطلاب والطالبات من كافة مدن المملكة العربية السعودية، كما يقوم أكثر من 400 ألف معلمة ومعلم بتدريس الطلاب على المنصة التعليمية مدرستي، ومن أبرز الاسئلة التي وردت على لسان الطلاب ووصلت إلى الدعم الفني في منصة مدرستي هو: كيف يمكن تسجيل الطلاب في مدرستي إذا لم يكن لديهم حساب في مايكروسوفت؟ الجواب يجب التأكد من ظهور الحساب في نظام نور ، ومن المفترض أن يكون كل من لديه حساب في نظام نور أن يكون لديه أيضا حساب شخصي في مايكروسوفت، وإن لم يجد حسابه الخاص من أجل تسجيل الدخول في مدرستي ولديه حساب في نظام نور، يجب على الطالب أن يتواصل مع الدعم الفني الموجود في المنصة. وقد ورد أيضا سؤال كيف يمكن متابعة الغياب في منصة مدرستي يجب رصد الغياب والتأخر من قبل المعلم أو المعلمة الموجود في الحصة، ويمكن معرفه تقارير الغياب من خلال خيار الإحصائيات والتقارير وبعدها ابحث عن كلمة متابعة غيابي، انقر عليها وستجد بيانات الغياب. أسئلة أخرى في منصة مدرستي للطلاب كيف أقوم بالدخول إلى المقررات في منصة مدرستي؟ جواب السؤال هو من خلال أيقونة مقررات الموجودة في القائمة الرئيسية أو عبر الأيقونات الموجودة في الإحصائيات والتقارير كما وصل أيضا سؤال يتردد بين الطلاب ما هو معنى التقييم الذاتي للمقرر؟ الرد هو خدمة يتم تقديمها من أجل التحقق من ملف عمل الطالب للمقرر، ويتم استعراض مجموعه من الأسئلة على مستوى المقرر بالكامل. كيف احل الواجبات والاختبارات في منصة مدرستي؟ يمكن استعراض الاختبارات والواجبات عبر أيقونة الاختبارات والواجبات الموجودة في القائمة أو عبر الواجبات والإحصائيات الموجودة في إحصائية إنجازك على الشاشة الرئيسية، ويمكن حل الإجابات عبر استعراض بيانات الاختبار والواجب في أيقونة الواجب أو الاختبار، كما أن هناك فترة معينة من أجل تسليم الواجب أو الاختبار. كيف أقوم بإرسال الواجب للمعلم و كيف أقوم بالاطلاع على ملاحظاته التي تركها في نموذج الإجابة؟ الجواب بعد أن تقوم بحل الواجب سيتغير لون الأيقونة بجانب حل الواجب إلى إجاباتي، ويشير هذا إلى أنه تم بالفعل إرسال الواجب للمعلم وبعد الضغط على أيقونة استعراض واجب، يمكن لك الاطلاع على الملاحظات التي تم تدوينها. متى يتغير لون شارة الطالب وباقي الأسئلة وقد ورد أيضا على الدعم الفني سؤال ينص على أنه متى يتم تغيير لون الشارة الخاصة بكل طالب وكيف يمكن أن يتم استعراض اللون الحالي للشارة؟ وقد أجاب الدعم الفني أنه يمكن التعرف من خلال أيقونة التقارير والإحصائيات والضغط بعدها على شارة الطالب، وبذلك يمكنك معرفة لون شارتك ويتغير لون الشارة بحسب تغير تحصيلك الدراسي وتفاعلك تطورك في مسارات المسندة إليك. يظهر لدي الجدول بالشكل الخطأ في منصة مدرستي فما هو الحل؟ يمكن حل هذه المشكلة عبر التواصل مع قائد المدرسة والذي بدوره سيقوم بحل المشكلة. كيف أقوم بالإجابة على الاستبيان في منصة مدرستي يمكن استعراض الاستبيان والقيام بالإجابة عليه عبر الضغط على أيقونة استبيانات الموجودة في القائمة الرئيسية في بوابة مدرستي التعليمية ، ومن بعد ذلك الضغط على الاستبيان وبعد الإجابة على الاستبيان يمكن الضغط عليه وإرسال الإجابة إلى قائد المدرسة. ما هي الفوارق بين إرسال رسالة للمعلم في غرفة المعلمين وبين إرسالها عبر البريد؟ عبر الرسائل يمكن التواصل مع أحد منسوبي التعليم في المدرسة، ولكن عبر غرفة المعلمين يمكنك التواصل مع المعلمين فقط، بشرط أن تكون الأسئلة مرتبطة بشكل مباشر في المقرر.

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