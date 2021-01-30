نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار سيارات تويوتا راف فور 2021 و الاستعلام عن التمويل بأقل الفوائد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تويوتا راف فور 2021، الجديدة كليا من تويوتا والتي تعتبر من اهم السيارات الموجودة داخل المملكة العربية السعودية والتي يستخدمها الكثير من المواطنين السعوديين، تويوتا راف فور 2021 تم الإعلان عنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي سوف نقوم بشرحها وبشرح مواصفات السيارة وجميع الفئات الخاصة بها من خلال المقالة الأتية.

تويوتا راف فور 2021

تويوتا راف فور 2021 الجديدة كليا من تويوتا والتي تضم مجموعه من المميزات والمواصفات والتي تتسم أيضا بالراحة والرفاهية عند السعوديين، سياره تويوتا راف فور 2021 الجديد تتميز بالدفع الكلي والدفع الرباعي والتي تختلف باختلاف فئه السيارة والتي سوف نوضحها اكثر لكم من خلال الأتي.

تويوتا راف فور 2021 le

تم الإعلان علي مواصفات سياره تويوتا راف فور 2021 le وهي كالاتي:

سياره رياضيه متعدده الاستخدام بدفع رباعي.

حجم المحرك 2 لتر بمعدل استهلاك 16.3 لتر.

4 أسطوانات لتوليد 170 حصان.

ناقل حركه أوتوماتيكي من نوع جير بوكس cvt.

5 وسائد هوائيه وحساسات خلفيه و كاميرا خلفيه مدمجه.

مقاس عجلات 17 ومقاعد مخمل وأقفال ألية للأبواب.

مراقبه ضغط الهواء في العجل وفرامل مانعه للانزلاق بدعم المكابح.

سعر تويوتا راف فور 2021 le

سعر السيارة 89500 ريال ويمكن تمويل السيارة من عبد اللطيف جميل بقسط شهري 1790 ريال بدون دفعه أولي و وعلي مده 60 شهر وبدفعه أخيرة 35800 ريال.

تويوتا راف فور 2021 xle

تم الإعلان علي مواصفات سياره تويوتا راف فور 2021 xle وهي كالاتي:

سياره رياضيه متعدده الاستخدام بدفع رباعي.

حجم المحرك 2 لتر بمعدل استهلاك 16.3 لتر.

4 أسطوانات لتوليد 170 حصان.

ناقل حركه أوتوماتيكي من نوع جير بوكس cvt.

5 وسائد هوائيه وحساسات خلفيه و كاميرا خلفيه مدمجه.

مقاس عجلات 18 ومقاعد مخمل وأقفال ألية للأبواب.

نظام تثبيت سرعه و فتحه سقف وفتح السيارة بالري موت.

مراقبه ضغط الهواء في العجل وفرامل مانعه للانزلاق بدعم المكابح.

مكيف متعدد المناطق.

سعر تويوتا راف فور 2021 xle

سعر السيارة 103000 ريال ويمكن تمويل السيارة من عبد اللطيف جميل بقسط شهري 2060 ريال بدون دفعه أولي و وعلي مده 60 شهر وبدفعه أخيرة 41200 ريال.

تويوتا راف فور هايبرد 2021 le

تم الإعلان علي مواصفات سياره تويوتا راف فور هايبرد 2021 le وهي كالتي:

سياره رياضيه متعدده الاستخدام بدفع كلي.

حجم المحرك 2.5 لتر بمعدل استهلاك 22.2 لتر.

4 أسطوانات لتوليد 219 حصان.

ناقل حركه أوتوماتيكي من نوع جير بوكس cvt.

5 وسائد هوائيه وحساسات خلفيه و كاميرا خلفيه مدمجه.

مقاس عجلات 17 ومقاعد مخمل وأقفال ألية للأبواب.

مراقبه ضغط الهواء في العجل وفرامل مانعه للانزلاق بدعم المكابح.

مكيف متعدد المناطق.

سعر تويوتا راف فور هايبرد 2021 le

سعر السيارة 105000 ريال ويمكن تمويل السيارة من عبد اللطيف جميل بقسط شهري 2102 ريال بدون دفعه أولي و وعلي مده 60 شهر وبدفعه أخيرة 42040 ريال.