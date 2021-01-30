وفاة قعيد الشلاحي أحد أشهر ملاك الإبل في المملكة

بلادي – الرياض :
نعى مسؤولون وشعراء والعديد من الناشطين على مواقع التواصل، اليوم (السبت)، قعيد الشلاحي المطيري، الذي وافته المنية اليوم بعد معاناته مع المرض.
واشتهر المطيري بأنه أحد أشهر ملاك الإبل في المملكة، وقدم رواد مواقع التواصل الاجتماعي التعازي والمواساة لأسرة الفقيد، سائلين الله أن يرحمه.
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