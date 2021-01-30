مهلة 6 أشهر للتسجيل.. بدء تطبيق المرحلة الأولى من “الأراضي البيضاء” في جازان والطائف

بلادي – الرياض :

أعلن برنامج “الأراضي البيضاء” عن بدء تطبيق المرحلة الأولى من رسوم الأراضي البيضاء على الأراضي الواقعة داخل النطاق الجغرافي في محافظة الطائف، وضمن منطقة جازان، والتي تشمل مدينة جيزان ومحافظتي أبو عريش وصامطة.

وأوضح البرنامج أن النطاق الجغرافي المُستهدف لتطبيق المرحلة الأولى من الرسوم تم تحديده بعد استعراض نتائج ورش العمل التي عُقدت مع أمانتي الطائف وجازان.

كما تمت مناقشة النطاق الجغرافي لكل مدينة وحصر الأراضي تمهيداً لتطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء عليها، واعتماد النطاق الجغرافي بما يتناسب مع أهداف البرنامج ويتواءم مع خطط الأمانات الاستراتيجية للمدن.

ونصّ القرار الذي أصدره وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان بشأن تطبيق الرسوم في منطقة جازان ومحافظة الطائف؛ على الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء والبدء في إنفاذ المرحلة الأولى على الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر، إذ أعطى القرار مهلة مدتها 6 أشهر اعتباراَ من تاريخه لملاك الأراضي البيضاء داخل النطاق المستهدف لمنطقة جازان ومحافظة الطائف لتسجيل بيانات الأراضي عبر البوابة الإلكترونية لرسوم الأراضي البيضاء.

وأكد البرنامج على أنه يعمل وفق المعايير العالمية في الدراسات العقارية ونسب تأثيرها في المدن المستهدفة، ورصد جميع البيانات الجيومكانية للأراضي الخاضعة للرسوم لتقييمها وفرض الرسوم عليها حسب الآليات المتبعة والمعتمدة أثناء دراسة النطاق العمراني بهدف تطبيق النظام وزيادة نسبة تملك المواطنين، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.