بلادي – الرياض :
دعت شركة المياه الوطنية عملاءها إلى تصفية المستحقات السابقة على الخدمات المقدمة مع تحديث بيانات المالك الجديد في حال بيع أو شراء أو نقل ملكية أي عقار.
وأشارت إلى إمكانية إجراء تعديلات على بيانات الملاك من خلال فرعها الإلكتروني.
وتسعى الشركة لضمان وصول فاتورة الخدمات باسم مالك العقار الجديد وانتظامها دون مديونيات سابقة، بالإضافة إلى معرفة الخدمات المرتبطة بالعقار وطلب الخدمات الأخرى ومتابعتها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لانتظام الفاتورة بدون مديونيات.. “المياه” تدعو عملاءها لتصفية المستحقات قبل شراء أو بيع العقارات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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