انطلاق حملة “جود السوبر” لتأمين المساكن لمنسوبي القطاع الرياضي الأشد حاجة

بلادي – الرياض :

أطلقت منصة جود الإسكان، اليوم (السبت)، حملة “جود السوبر” لدعم الأسر الأشد حاجة من منسوبي القطاع الرياضي بالتعاون مع وزارة الرياضة، وذلك برعاية وزير الرياضة الأمير عبد العزيز الفيصل، ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، بالتزامن مع مباراة كأس السوبر السعودي بين الهلال والنصر.

ويأتي تدشين الحملة كخطوة جديدة من المنصة نحو التمكين السكني للأسر الأشد احتياجاً في المملكة، بتوفير الوحدات السكنية الملائمة لمن سبق لهم خدمة القطاع الرياضي، من لاعبين وإداريين وفنيين في مختلف الأندية والاتحادات، عرفانًا لجهودهم في دعم مسيرة القطاع الرياضي.

وطرحت جود عبر حسابها في “تويتر” عدداً من حالات الدعم السكني للعاملين في الوسط الرياضي، لفتح باب المساهمة أمام أفراد المجتمع بشكل عام والجمهور الرياضي بشكل خاص في مدّ يد العون السكني إلى محتاجيه.

وتُعَد منصة “جود الإسكان” واحدة من المبادرات الفعّالة لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية، التي تعمل على تفعيل دور القطاع غير الربحي في التمكين السكني للأسر الأشد احتياجًا.