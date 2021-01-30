“متحدث الصحة” يكشف مستجدات اللقاح في مؤتمر مستجدات كورونا

بلادي – الرياض : يتناول المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي في المؤتمر الصحفي حول مستجدات كورونا يوم غد (الأحد) خريطة الإصابات الأسبوعية والمنحنى الوبائي والأوضاع العالمية. وسيجيب عن أبرز الاستفسارات الشائعة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، والإحصائيات ومستجدات اللقاح والأوضاع العالمية. وسيقدم وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لشؤون المقاولين، الدكتور أحمد قطان، لمحة عن جهود الوزارة في رصد المخالفات وجهود لجنة سكن العمالة.

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