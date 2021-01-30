“الجوازات” توضح خطوات الحصول على تصاريح سفر استثنائية عبر منصة “أبشر”

بلادي – الرياض :
أوضحت المديرية العامة للجوازات الخطوات التي يجب القيام بها للحصول على تصاريح السفر الاستثنائية عبر منصة أبشر للخدمات الإلكترونية.
وتبدأ الخطوات بالدخول على حساب المستفيد على المنصة، والنقر على أيقونة خدمات واختيار الجوازات، ثم اختيار مركز الرسائل والطلبات للجوازات، واختيار القطاع الحكومي المطلوب، ثم اختيار جهة إصدار التصريح.
وأكدت أنه عند اختيار خدمة تصاريح الجوازات، يتم وصف الطلب إذا كان ضمن الحالات الإنسانية الاستثنائية، مثل لم الشمل وحالات الوفاة بالخارج والإقامة الدائمة خارج المملكة، ثم يتم إرفاق الوثائق والمستندات المطلوبة، والتي تختلف باختلاف نوع الطلب، ثم تقديمه وانتظار وصول رسالة تحمل رقم الطلب.
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