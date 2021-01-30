بعد دعوة “الموارد البشرية” لتوثيق عقود الموظفين للاستفادة من مبادرة “تحسين العلاقة التعاقدية”.. ما خدمات المبادرة ومتى تبدأ؟

بلادي – الرياض :
دعت وزارة الموارد البشرية، اليوم (السبت)، أصحاب العمل لتوثيق عقود موظفيهم عبر منصة “مدد”، للاستفادة من مبادرة “تحسين العلاقة التعاقدية”، التي أطلقتها الوزارة في نوفمبر الماضي، فما بنود المبادرة ومتى ستبدأ؟.
وتتضمن المبادرة، التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع وزارة الداخلية ومركز المعلومات الوطني، 3 خدمات رئيسية، هي: التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة، والخروج النهائي.
وتتيح خدمة التنقل الوظيفي للعامل الوافد الانتقال لعمل آخر عند انتهاء عقده دون الحاجة لموافقة صاحب العمل، كما تحدد آليات الانتقال خلال مدة سريان العقد.
وتسمح خدمة الخروج والعودة للعامل الوافد بالسفر خارج المملكة، كما يمكنه الخروج نهائيًا عبر خدمة الخروج النهائي، بعد انتهاء العقد وإشعار صاحب العمل إلكترونيًا دون الحاجة لموافقته، كما تتيح المبادرة مغادرة العامل مع تحمل ما يترتب من تبعات فسخ العقد.
ويستفيد من خدمات المبادرة، – التي ستبدأ اعتبارا من 14 مارس القادم – جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص، ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية.
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