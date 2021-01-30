التحالف: تدمير طائرة “مسيرة” مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه المملكة

بلادي – الرياض : أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن اليوم (السبت) عن تدمير طائرة “مسيرة” مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه المملكة. وأكد التحالف أنه ملتزم بتدمير القدرات النوعية للمليشيا الحوثية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

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