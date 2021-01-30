طقس الأحد: رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية وتكوّن ضباب في هذه المناطق

بلادي – الرياض :

أعلن المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ (الأحد).

وتوقّع المركز أن رياحا سطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية ستنشط على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة.

كما توقع تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المنطقة الشرقية خاصة الأجزاء الجنوبية منها.

ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 31 درجة مئوية في مكة المكرمة، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 3 درجات مئوية في حائل.