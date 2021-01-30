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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في منصة مدرستي للتعليم عن بعد والاستفادة بكافة الخدمات في المقال التالي
عمر شويل - جدة التسجيل في منصة مدرستي للتعليم عن بعد وهذا ما تتيحه منصة مدرستي لأولياء الأمور والطلاب والمعلين والمعلمات، خاصة أن تلك المنصة المكان الوحيد الذي يعمل على تقديم الكثير من الخدمات التعليمية وقد جاء ذلك بعد الظروف القاسية التي تمر بها البلاد نتيجة لتفشي فيروس كرونا المستجد،ـ ولهذا السبب عملت وزارة التربية والتعليم السعودية الإعلان عن انطلاق منصة مدرستي لكي يكون من السهل على الطلبة والطالبات تلقي دروس جميع مراحلهم التعليمية عن بعد من خلال المنصة تابعونا كيفية التسجيل في منصة مدرستي بالخطوات.
التسجيل في منصة مدرستي للتعليم عن بعد
منصة مدرستي تعتبر واحدة من أبرز الوسائل الحديثة التي قامت بإطلاقها وزارة التربية والتعليم السعودية حتى يقدر الطلاب من خلالها الحصول على جميع المعلومات والاستفادة من كل الخدمات التي تقدمها لهم، فعندما يقوم الطالب باستخدام البيانات الخاصة به يتمكن من الدخول للمنصة حتى يكون على دراية تامة بكل المعلومات والدروس المفيدة له، كما عن طريق المنصة يتعرف عم مواعيد الدروس الذي سوف يتلقاها.
التسجيل عن طريق موقع نور:
يكون من السهل على الطلاب الدخول إلى منصة مدرستي إذا كان لديه حساب خاص بالموقع الالكتروني المتعلق بموقع نور بعد أن تقم باتباع عدة خطوات كما يلي:
- في البداية عليكم بالدخول لمنصة مدرستي.
- ثم قم بالضغط على حساب نور حتى يستطيع ولي الأمر الدخول.
- بعدها يتم كتابة اسم المستخدم وكلمة السر التي تخص نظام نور.
- بعد ذلك يستطيع ولي الأمر الضغط على كلمة تسجيل.
التسجيل عن طريق توكلنا:
- على الطلاب الدخول للموقع الالكتروني الرسمي لتوكلنا أو العمل على تنزيل التطبيق الخاص بها على الهواتف الذكية الحديثة.
- بعد ذلك يجب أن يتم الضغط بيانات المنصة ومن ثم كلمة تسجيل الدخول.
- ثم قم بتسجيل وكتابة جميع البيانات التي تخص كل طالب كالاسم رباعي ورقم الهاتف والعمر.
- بعد الانتهاء من تسجيل البيانات سوف يصل لكم على أرقام الهواتف الخاصة بكل طالب رسالة نصية تحتوي على الرقم السري الذي سوف تحتاج له لإتمام خطوات الدخول إلى منصة مدرستي.
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